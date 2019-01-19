İbb İtfaiyesinden Zodyak Botlu Kedi Kurtarma Operasyonu
1 saat önce
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma Ekibi (İSAK) denize düşerek boğulma tehlikesi yaşayan bir kediye müdahale ederek hayatını kurtardı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Su Altı Arama Kurtarma Ekibi (İSAK) denize düşerek boğulma tehlikesi yaşayan bir kediye müdahale ederek hayatını kurtardı. Yenikapı İDO İskelesi'nde bir kedinin denize düşmesi üzerine bölgede bulunan vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSAK ekipleri ihbar üzerine botla olay yerine geldi. İskelenin su altında kalan bölümünün yaklaşık 10 metre iç tarafında iki beton blok arasına sıkışan kedi itfaiye personelinin çabaları sonucu kurtarıldı.
(Ufuk Kıvık/İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 03:11 Kaynak: İHA
Tarım ve Orman Bakanlığı: Yağışlar Barajları Doldurdu
Cenazesine Kimsenin Katılmadığı Annesini, Bisikletiyle 5 Kilometre Taşıyıp Defnetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Samsun Adaylarını Açıkladı! İşte Tam Liste
Kök Hücre Bekleyen Minik Öykü İçin Zaman Daralıyor