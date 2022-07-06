İBB MECLİSİ'NDE ABDİ İPEKÇİ SPOR SALONU İNŞAATI TARTIŞILDI - Son Dakika
Üye Girişi

İBB MECLİSİ'NDE ABDİ İPEKÇİ SPOR SALONU İNŞAATI TARTIŞILDI

06.07.2022 19:33
İBB MECLİSİ'NDE ABDİ İPEKÇİ SPOR SALONU İNŞAATI TARTIŞILDI

İSTANBUL Büyükşehir Meclisi'nde Abdi İpekçi Spor Salonu inşaatının mühürlenmesi tartışıldı.

İSTANBUL Büyükşehir Meclisi'nde Abdi İpekçi Spor Salonu inşaatının mühürlenmesi tartışıldı. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Abdi İpekçi Spor Kompleksinin inşaatının durdurması haksızdır. Para cezası uygulamasının bir dayanağı yoktur derken, İBB Meclisi CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı ise, Mevzuattaki eksiklikler, hukuka aykırılıklar, idaremizin bürokratları tarafından değerlendirilmiş ve böyle bir sonuca varılmıştır diye konuştu.

İBB Meclisi toplantısı, Fatih Saraçhane'deki başkanlık binasında Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında yapıldı. Gündem maddeleri görüşülmeden önce Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy gündem dışı söz alarak Abdi İpekçi Spor Salonu inşaatının mühürlenmesini gündeme getirdi.

Arısoy, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Abdi İpekçi Spor Kompleksinin inşaatının durdurması haksızdır. Para cezası uygulamasının bir dayanağı yoktur. İBB'nin projede üzerine düşen sorumlulukları vardır. Maalesef bunları yerine getirmemiştir. İnşaat çalışması sırasında yeşil alan tahribatı yapılmamıştır. Esasen ortada tahrip edilecek bir yeşil alan da yoktur. Proje tamamlandığında 22 bin metrekarelik yepyeni bir yeşil alanımız olacak dedi. Arısoy, alınan kararın haksız bir karar olduğunu dile getirdi. Arısoy'un ardından İBB Meclisi CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı söz aldı. Balyalı, Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yenilenmesine karşı olmadıklarını ancak yapılan çalışmaların hukuka uygun olması gerektiğini belirterek, Yenileme avan projelerinin onaylama yetkisinin İBB'dir. Bizim görüşümüze göre hukuka uygun olmayan bir süreç işlemiştir. Mevzuattaki eksiklikler, hukuka aykırılıklar, idaremizin bürokratları tarafından değerlendirilmiş ve böyle bir sonuca varılmıştır. Bunun karşılığında da bir yaptırım uygulanmıştır. Bu anlamda bu karmaşa yaşanmıştır diye konuştu.

GERGİN ANLAR YAŞANDI

Mecliste İstanbul Kitapçısı'nda satılan ve tepkiler üzerine 7'si muzır yayın ilan edilen Çıtır Çıtır Felsefe Serisi kitapları hakkında AK Parti Meclis Üyesi Şeyma Aktaa soru önergesi verdi. Aktaa, soru önergesinin sonunda Pis ellerinizi evlatlarımızdan çekin demesi ve kitapta yer alan bazı görselleri dağıtmak istemesi gerginliğe neden oldu. CHP grubu kullanılan ifadeden dolayı tepki gösterdi. CHP'li Meclis Üyesi Filiz Öztürk Çelik, Aktaa'nın verdiği sayfaları yırttı.

YORUMLAR
500
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından eski Abdi İpekçi Spor Salonu'yla ilgili açıklama Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından eski Abdi İpekçi Spor Salonu'yla ilgili açıklama İBB Meclisinde İstanbul Kitapçısı'nda satılan 'muzır kitap' tartışıldı İBB Meclisinde İstanbul Kitapçısı'nda satılan 'muzır kitap' tartışıldı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB MECLİSİ'NDE ABDİ İPEKÇİ SPOR SALONU İNŞAATI TARTIŞILDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:39 Konya'daki doktora silahlı saldırı hakkında konuşan Kılıçdaroğlu: Bu şiddet bitecek
19:31 Yağlı Güreşleri'nde altın kemeri kazanan başpehlivan eşekle yaptığı antrenman görüntüleri hakkında açıklama yaptı
19:13 Sebastian Haller, Borussia Dortmund'a transfer oldu, Haaland'ın yeri doldu
18:38 Konya'da doktorun öldürülmesi sonrası Türk Tabipleri Birliği greve gitme kararı aldı
18:19 AVM'de tuvaletteki kadınları görüntüleyen Suriye uyruklu sapıktan açıklama: Yakalanınca videoyu bulamasınlar diye telefonumu kırdım
18:13 Okan Buruk talimatı verdi Galatasaray yönetimi gaza bastı! Nwakaeme'nin menajeriyle görüşmeler başladı
17:58 Marketten hırsızlık yaptığı için gözaltına alınan şahıs "Canım çekti, üzüm çaldım" demişti, gerçek ortaya çıktı: 30 kilo pirinç ve tüp çalmış
17:53 Konya Şehir Hastanesi'nde saldırganın doktoru neden öldürdüğü ortaya çıktı! Bakan Koca paylaştı
17:46 Türkiye'de sıcaklar artınca zehirli çıyanlar aramıza karıştı! Felç bile ediyor
17:30 Fenerbahçe'den silahla vurularak katledilen Doktor Ekrem Karakaya için taziye mesajı: Sağlıkta şiddete hayır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 20:00:03. #1.12#
SON DAKİKA: İBB MECLİSİ'NDE ABDİ İPEKÇİ SPOR SALONU İNŞAATI TARTIŞILDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement