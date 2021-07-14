İBB Meclisi'nde parktaki gezici kütüphanenin kaldırılması tartışması - Son Dakika

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin(İBB) "500 İG gezici kütüphane eğlenerek öğreniyoruz" adlı etkinlik otobüsü Zeytinburnu'nda, Dr. Ziya Gün parkında izinsiz olarak etkinlik düzenlediği gerekçesiyle Zeytinburnu Zabıta ekipleri tarafından alandan çıkartıldı. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, İBB Meclisinin "Temmuz Ayı ikinci Oturumu" görüşülürken açıklama yaptı.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, bugün toplanan İBB Meclisi'nde konu hakkında söz alarak, "Otobüsün girdiği yer, kesinlikle herhangi bir aracın girebileceği bir park değildir. Burası Dr. Ziya Gün Parkı'dır. Otobüs kaldırımların üstünden ve kauçuk yürüyüş parkurunun da üstünden geçerek hızlıca sergiyi kurmuşlar. Yazışma yok, tarih, saat, yer ve etkinlik yok, apar topar geldiler. Oraya herhangi bir aracın girmesi söz konusu değil. Park olduğu tarihten bu yana oraya herhangi bir araç girmedi" ifadelerini kullandı.