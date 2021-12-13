Üye Girişi
İBB Meclisi'nde terörle iltisaklı kişilerin belediyede işe alındığı iddiaları tartışıldı - Son Dakika

İBB Meclisi'nde terörle iltisaklı kişilerin belediyede işe alındığı iddiaları tartışıldı

13.12.2021 19:31
İBB Meclisi'nde terörle iltisaklı kişilerin belediyede işe alındığı iddiaları tartışıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde konuşan AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, terör örgütleriyle iltisaklı kişilerin belediyede işe alınmasıyla ilgili sahadan gelen bilgilerin vahim olduğunu belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde konuşan AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, terör örgütleriyle iltisaklı kişilerin belediyede işe alınmasıyla ilgili sahadan gelen bilgilerin vahim olduğunu belirtti.

İBB Meclisi, Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında gerçekleştirildi.

Mecliste söz alan AK Parti Grup Sözcüsü Türkyılmaz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun geçen günlerde TBMM'de dile getirdiği İBB'de işe alınan bazı kişilerin terör örgütleriyle iltisaklı olduğu yönündeki sözlerini gündeme taşıdı.

Türkyılmaz, iddiaların belediye yönetimi tarafından ciddiye alınmadığını, söz konusu kişilerin savunulduğunu, bu durumun da vahim olduğunu ifade etti.

Basına yansıyan isimlere değinen Türkyılmaz, şunları kaydetti:

"PKK terör örgütü adına, kırsal alanda eleman aktarımı faaliyetleri sebebiyle gözaltına alınan ve şu anda adli kontrolle yargılaması devam eden bir personelden söz ediyoruz. Böyle bir personelin bugün işe devam edeceğini gururla ifade eden bir İBB var. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin vatanperver ve milliyetçi mensuplarına sonra da şehit annelerine şikayet ediyorum ve buradan sizi dostane şekilde uyarıyoruz. Çalıştırmaktan ötürü gururlandığınız bu kişiler gün gelecek, sizleri de emin olun, rezil edecekler. İBB gibi bir muteber kuruma zarar veren adı geçen şahıslarla ilgili derhal soruşturma başlatılmasını ve behemehal gereğinin yapılmasını istiyoruz. Sahadan gelen duyumlar ve bilgiler meselenin çok daha vahim olduğunu gösteriyor."

Türkyılmaz'ın ardından söz alan CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı ise iddiaların gündem değiştirmek için ortaya atıldığını savundu.

İBB'de işe alımla ilgili ismi geçen kişilerden birisinin belediyede kaydı bulunmadığını, 2 kişinin eksik evrak sebebiyle işten çıkışının verildiğini belirten Balyalı, "İşe girenler de Adalet Bakanlığı'ndan aldıkları adli sicil kayıtlarını sunmuşlar. Sicilinde bir suç kaydı yok. Her kim teröre bulaştıysa her kim eline silah aldıysa onlara karşı duruş çok net ve biz İçişleri Bakanlığımızın gereğini yapmasını bekleriz." ifadelerini kullandı.

istanbul büyükşehir belediyesi, İstanbul, AK Parti, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İBB Meclisi'nde terörle iltisaklı kişilerin belediyede işe alındığı iddiaları tartışıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Gaziantep FK-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu 19:33 Gaziantep FK-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu
Güney Sudan'da altın aranması için Türkiye'ye 5 bölgede izin çıktı 19:32 Güney Sudan'da altın aranması için Türkiye'ye 5 bölgede izin çıktı Mağarada kıstırılan 9 terörist böyle etkisiz hale getirildi 17:39 Mağarada kıstırılan 9 terörist böyle etkisiz hale getirildi Azra'yı canice öldüren sanık hakim karşısında! Duruşmada çantasından kızının çorabını çıkaran anne bayıldı 17:32 Azra'yı canice öldüren sanık hakim karşısında! Duruşmada çantasından kızının çorabını çıkaran anne bayıldı Sivasspor-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu 17:06 Sivasspor-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu Türkiye'de de 6 kişide görülmüştü! Omicron varyantına bağlı ilk ölüm İngiltere'de gerçekleşti 15:37 Türkiye'de de 6 kişide görülmüştü! Omicron varyantına bağlı ilk ölüm İngiltere'de gerçekleşti Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de ölüm gibi! 15:35 Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de ölüm gibi! Şeker hastası kız, çikolatayı ağzına götürdüğü esnada poşetle karşılaştı 14:04 Şeker hastası kız, çikolatayı ağzına götürdüğü esnada poşetle karşılaştı

Son Dakika Haberleri
19:33 Beşiktaş'ta 2. Şenol Güneş dönemi başlıyor
19:33 Son Dakika! Türkiye'de 13 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 171 kişi vefat etti, 18 bin 796 yeni vaka tespit edildi
19:32 Gaziantep FK-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu
19:31 Güney Sudan'da altın aranması için Türkiye'ye 5 bölgede izin çıktı
19:25 Merkez Bankası'nın piyasaya 4. defa yaptığı dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti
19:02 Haber alınamayan emekli albay ölü olarak bulundu
18:10 Stokçulukta ceza üst sınırı 2 milyon TL'ye çıkıyor
18:01 Bu görüntülerin uzaylılara ait olduğu iddia ediiliyor
17:53 Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na çağrı: Rezerv satarak bu iş yapılmaz
17:23 Gözaltına alınan sokak röportajcısı 3 YouTuber hakkında ev hapsi kararı verildi
Beşiktaş'ta 2. Şenol Güneş dönemi başlıyor Beşiktaş'ta 2. Şenol Güneş dönemi başlıyor         
19:34
Son Dakika! Türkiye'de 13 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 171 kişi vefat etti, 18 bin 796 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 13 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 171 kişi vefat etti, 18 bin 796 yeni vaka tespit edildi         
19:33
Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na çağrı: Rezerv satarak bu iş yapılmaz Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na çağrı: Rezerv satarak bu iş yapılmaz         
17:54
Deneyimli hoca Şenol Güneş, İstanbul'da Deneyimli hoca Şenol Güneş, İstanbul'da         
17:34
Eşinin pideciyle kaçtığı öğrendikten sonra intihar eden adamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı Eşinin pideciyle kaçtığı öğrendikten sonra intihar eden adamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı         
17:23
Slavia Prag, temsilcimiz Fenerbahçe'yi hafife aldı Slavia Prag, temsilcimiz Fenerbahçe'yi hafife aldı         
17:02
"İstanbul'a ilk kar Çarşamba günü düşecek" denmişti, yeni tarih olarak cumartesi verildi "İstanbul'a ilk kar Çarşamba günü düşecek" denmişti, yeni tarih olarak cumartesi verildi         
15:37
Dehşete düşüren bu görüntüler Türkiye'den! Pakistan ve Afgan uyruklu iki grup, kasatura ve sopalarla birbirine girdi Dehşete düşüren bu görüntüler Türkiye'den! Pakistan ve Afgan uyruklu iki grup, kasatura ve sopalarla birbirine girdi         
14:07
Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel         
13:29
Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü         
13:02
İnegöllü mobilyacılar acil 15 bin eleman arıyor İnegöllü mobilyacılar acil 15 bin eleman arıyor         
12:22
Ermeni futbolcular sahaya Azerbaycan bayrağına basarak çıktı Ermeni futbolcular sahaya Azerbaycan bayrağına basarak çıktı         
11:21
Einstein, "Arılar yok olursa insanlığın 4 yıl ömrü kalmıştır" demişti! Einstein, "Arılar yok olursa insanlığın 4 yıl ömrü kalmıştır" demişti!         
10:45
Son dakika: Cari denge Ekimde 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi Son dakika: Cari denge Ekimde 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi         
10:10
HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar         
08:12
İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar         
08:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2021 19:41:12. #1.11#
SON DAKİKA: İBB Meclisi'nde terörle iltisaklı kişilerin belediyede işe alındığı iddiaları tartışıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement