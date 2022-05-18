İBB Meclisinde Atatürk Havalimanı'na yapılacak Millet Bahçesi tartışıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde, Atatürk Havalimanı'nda yapılacak Millet Bahçesi tartışıldı.

İBB Meclisi mayıs ayı ikinci oturumu, Saraçhane'deki İBB Binası Meclis Toplantı Salonunda, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında başladı.

Gündem dışı konularda konuşmak için söz alan İYİ Partili Meclis Üyesi Ali Kıdık, Atatürk Havalimanı'nın, Millet Bahçesi adı altında "yeşil alan" bahanesiyle katledildiğini öne sürdü.

3. Havalimanı projesinin yerinin yanlış olduğunu savunan Kıdık, Atatürk Havalimanı'nın bir havacılık üssü olarak kalmasını istediklerini belirterek, "Millet Bahçesi için kime soruldu? Milletin ağaca ihtiyacı yok şu anda, aşa, işe ihtiyacı var." dedi.

Kıdık'a cevap vermek üzere söz alan AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, siyasi ihtirasları akıl ve mantıklarının önüne geçen bir topluluğa, meşru ve makul olanı anlatmanın zor olduğunu söyleyerek, her zaman olduğu gibi sözlerini ve seslerini inatla, ısrarla sürdürmeye, söylemeye devam edeceklerini belirtti.

Gezi Parkı'nda üç beş ağaç için ortalığı yakıp yıkanların, Çırağın Caddesi'nde 112 ağacın kökünden sökülmesine karşılık kıllarını kıpırdatmadıklarını ifade eden Türkyılmaz, yaklaşık 5 milyon kişinin yaşadığı, ciddi bir gaz, emisyon ve karbonmonoksit nedeniyle sağlık açısından tehdit oluşturan bir bölgeden havalimanının kaldırılmasının çevresel gerekçelerini bu kişilere izah etmenin zor olduğunu kaydetti.

Türkyılmaz, "Açık söylüyorum. Dün Gezi'de mesele nasıl ağaç değilse, aslında bugün de mesele Millet Bahçesi değil. Burada mesele, her hayra engel olan, engel olmayı vaziyet addetmiş, halktan ve halkçılıktan, çevrecilikten ve doğaseverlikten uzak, CHP'nin o klasik, çarpık tavrı ve anlayışıdır." dedi.

Atatürk Havalimanı'nda yapılacak Türkiye'nin en büyük millet bahçesinde günde 1 milyondan fazla insanın aynı anda vakit geçireceğini dile getiren Türkyılmaz, şöyle devam etti:

"İnşallah tamamlandığında tam iki Central Park büyüklüğünde, dünyanın en büyük yeşil alanlardan biri olacak bu millet bahçesi. 132 bin 500 ağacıyla İstanbul'un merkezinde 5 milyon metrekarelik yeşil bir koridora dönüşecek ve İstanbulluların inşallah akciğeri olacak."

İBB sözcülüğünün kaldırılmasına da değinen Türkyılmaz, "Aldığımız bilgiye göre İBB sözcülüğünden Sayın Murat Ongun'un, İBB gözcülüğüne görevi devredilmiş. Murat Ongun Bey'e ve trol arkadaşlarına bu vesileyle geçmiş olsun dileklerimi iletmiş olayım. Umarım bundan böyle yalanların değil, gerçeklerin ve en önemlisi de faziletin temsilcisi bir iletişim yönetmeniz dileğiyle hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum." diye konuştu.

Söz alan CHP'li Meclis Üyesi Orhan Çakır ise havalimanının tarihçesinden bahsederek, Millet Bahçesi yapılacak olmasını eleştirdi.