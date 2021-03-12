İBB MECLİSİNDE TARTIŞMA - Son Dakika

İBB MECLİSİNDE TARTIŞMA

12.03.2021 19:34

ESKİ HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 'Terörden Arananlar Listesi' yer alan kardeşi Nurettin Demirtaş'ın yazdığı "Onur Borcu" isimli kitabın İstanbul Kitapçısı'nda satılması, İBB Meclis toplantısında tartışmalara neden oldu.

ESKİ HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 'Terörden Arananlar Listesi' yer alan kardeşi Nurettin Demirtaş'ın yazdığı "Onur Borcu" isimli kitabın İstanbul Kitapçısı'nda satılması, İBB Meclis toplantısında tartışmalara neden oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Mart ayı 3. toplantısı Avrasya Gösteri Merkezi'nde yapıldı. İBB Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul'un başkanlık ettiği toplantıda tartışma çıktı.

AK Parti Meclis Üyesi Ahmet Rasim Yücel, "Terör örgütü mensubu ve kanun kaçağı kişi tarafından yazılmış bir kitabın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait kitap evlerinde satılmasının sorumlusunun kimdir, satışa izin veren bu kişiler hakkında hangi işlemler yapılmıştır" sözleri gerginliğe neden oldu.

'Terörden Arananlar Listesi'nde yer alan Nurettin Demirtaş'ın 'Onur Borcu' isimli kitabın, İstanbul Kitapçısı'nda satılmasının büyük bir aymazlık olarak değerlendiren Yücel, 'Bu eylemle İstanbul Büyükşehir Belediyesi, terör örgütüne destek veren bir kuruluş haline düşürülmüştür" ifadelerini kullandı.

'BİZ SIRTIMIZI TÜRK MİLLETİNE DAYANDIRDIK"

Sorulması gereken her şeyi soracaklarını söyleyen MHP Grup Başkan Vekili ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ise, 'Cevabınız varsa vereceksiniz cevabınız yoksa, yavuz hırsız gibi üste çıkmaya çalışmayacaksınız. Biz sizlere eli kanlı terör örgütü üyesisiniz demiyoruz. Size eli kanlı terör örgütlerine, bebek katillerine ses çıkarmıyorsunuz diyoruz. Cezaevinde tutuklu terörist Selahattin Demirtaş'ın kardeşi terörist Nurettin Demirtaş'ın kitabının gazi meclisimizin çatısı altında satılmasını nasıl açıklayacaksınız. Türkiye'de yazar, düşünen insan mı bitti. Türk milliyetçiliği fikriyatını savunduğunuzu söylüyorsunuz. Ancak bu milletin ocağına incir ağacı dikenlerle Büyükçekmece'de zeytin ağacı dikenleri kınayamayacaksınız. Yazık size. Biz sırtımızı Türk milletine dayandırdık" diye konuştu.

'BİR EKSİK VARSA GEREĞİ YAPILIR"

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı ise, 'Eğer bir eksik varsa, elbette gereği yapılır. Devletimiz büyüktür gereğini yapar. Bununla ilgili bürokrasimizde bir eksiklik varsa onu da düzeltiriz. Ama sadece suçlayıcı bir şekilde terör örgütüne ortak olmakla suçlamak haddini aşan bir söylemdir. Bu soru önergesi burada söylenecek bir şey değildir. Bu ülkenin bir kurumunu, terör örgütüyle eşdeğer tutmaya kimsenin hakkı yoktur" ifadelerini kullandı.

İBB MECLİSİNDE TARTIŞMA
İBB MECLİSİNDE TARTIŞMA
İBB MECLİSİNDE TARTIŞMA
İBB MECLİSİNDE TARTIŞMA
İBB MECLİSİNDE TARTIŞMA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Selahattin Demirtaş, Nurettin Demirtaş, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İBB MECLİSİNDE TARTIŞMA - Son Dakika


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