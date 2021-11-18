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İBB mobil uygulamalarını İstanbul Senin Süper Uygulaması'nda topladı. - Son Dakika

İBB mobil uygulamalarını İstanbul Senin Süper Uygulaması'nda topladı.

18.11.2021 15:47

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kurum hizmetlerine cep telefonundan erişim sağlayacak "İstanbul Senin Süper Uygulaması"nı tanıttı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kurum hizmetlerine cep telefonundan erişim sağlayacak "İstanbul Senin Süper Uygulaması"nı tanıttı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Harbiye'deki İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, projenin hazırlıklarının 2 yıla yakın sürdüğünü söyledi.

İstanbul Senin uygulamasının sadece kolay ve pratik bir uygulama olmadığını belirten İmamoğlu, projeyi aynı zamanda kullanıcıların hayatını kolaylaştıracak özgün bir teknoloji olarak niteledi.

Herkesin güvenle indirip, kolaylıkla kullanabileceği bir uygulama geliştirdiklerini ifade eden İmamoğlu, hedeflerinin belediyeden başlayarak, İstanbul'da büyük bir dijital dönüşüm sürecini başlatmak olduğunu dile getirdi.

Amaçlarının İBB hizmetlerine cep telefonundan kolay, anlık erişim, güvenilir bir pazaryeri kurmak ve 'start-up'lar için hızlı büyüme imkanı sağlamak olduğunu aktaran İmamoğlu, uygulamadaki dijital İstanbul Kart ile seyahat edilebileceğini, İSKİ ve İGDAŞ faturalarının ödenebileceğini belirtti.

İmamoğlu, uygulamada ayrıca, Askıda Fatura, kültür-sanat etkinlikleri duyuruları, Çözüm Merkezi, Otobüsüm Nerede, Şehir Hatları, Metro İstanbul, Cep Trafik, İBB Wi-Fi gibi birçok mini uygulamanın da yer aldığını kaydetti.

Uygulamanın kullanıcı güvenliğinin en yüksek seviyede olduğunu dile getiren İmamoğlu, "İstanbul Senin'de kullanıcı verisi, sadece ve sadece kullanıcıya aittir ve İBB dahil hiçbir kurum ve kişi, kullanıcı verisine erişemez." diye konuştu.

İmamoğlu, konuşmasının sonunda projede yer alan ekiplere teşekkür ederek plaket sundu.

Toplantıya, CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun, Onursal Adıgüzel, CHP İstanbul milletvekili Sezgin Tanrıkulu, belediye yöneticileri ve diğer davetliler katıldı.

İBB mobil uygulamalarını İstanbul Senin Süper Uygulaması'nda topladı.
İBB mobil uygulamalarını İstanbul Senin Süper Uygulaması'nda topladı.
İBB mobil uygulamalarını İstanbul Senin Süper Uygulaması'nda topladı.
İBB mobil uygulamalarını İstanbul Senin Süper Uygulaması'nda topladı.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İBB mobil uygulamalarını İstanbul Senin Süper Uygulaması'nda topladı. - Son Dakika


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