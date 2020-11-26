İstanbul DHA - İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) 'nin "İstanbul'a yeni 6 bin taksi" teklifi UKOME toplantısında reddedildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında gerçekleşen UKOME toplantısında "Taksi taşımacılığının düzenlenmesi teklifi" görüşüldü. İstanbul'a yeni 6 bin taksiyi içeren teklif oy çokluğuyla reddedildi. Toplantı sonrası tartışma çıktı.
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › İBB'NİN 'İSTANBUL'A YENİ 6 BİN TAKSİ' TEKLİFİ REDDEDİLDİ (2) tartışma görüntüleri - Son Dakika