İBB'NİN "İSTANBUL'A YENİ 6 BİN TAKSİ" TEKLİFİ REDDEDİLDİ (2) tartışma görüntüleri - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında gerçekleşen UKOME toplantısında "Taksi taşımacılığının düzenlenmesi teklifi" görüşüldü. İstanbul'a yeni 6 bin taksiyi içeren teklif oy çokluğuyla reddedildi. Toplantı sonrası tartışma çıktı.

İstanbul DHA - İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) 'nin "İstanbul'a yeni 6 bin taksi" teklifi UKOME toplantısında reddedildi.

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