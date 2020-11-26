İBB'NİN "İSTANBUL'A YENİ 6 BİN TAKSİ" TEKLİFİ REDDEDİLDİ (2) tartışma görüntüleri - Son Dakika

İBB'NİN "İSTANBUL'A YENİ 6 BİN TAKSİ" TEKLİFİ REDDEDİLDİ (2) tartışma görüntüleri

26.11.2020 16:50
İBB'NİN

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) 'nin "İstanbul'a yeni 6 bin taksi" teklifi UKOME toplantısında reddedildi.

İstanbul DHA - İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) 'nin "İstanbul'a yeni 6 bin taksi" teklifi UKOME toplantısında reddedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında gerçekleşen UKOME toplantısında  "Taksi taşımacılığının düzenlenmesi teklifi" görüşüldü.  İstanbul'a yeni 6 bin taksiyi içeren teklif oy çokluğuyla reddedildi. Toplantı sonrası tartışma çıktı.

İBB'NİN İSTANBUL'A YENİ 6 BİN TAKSİ TEKLİFİ REDDEDİLDİ (2) tartışma görüntüleri
İBB'NİN İSTANBUL'A YENİ 6 BİN TAKSİ TEKLİFİ REDDEDİLDİ (2) tartışma görüntüleri
İBB'NİN İSTANBUL'A YENİ 6 BİN TAKSİ TEKLİFİ REDDEDİLDİ (2) tartışma görüntüleri
İBB'NİN İSTANBUL'A YENİ 6 BİN TAKSİ TEKLİFİ REDDEDİLDİ (2) tartışma görüntüleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Taksi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İBB'NİN 'İSTANBUL'A YENİ 6 BİN TAKSİ' TEKLİFİ REDDEDİLDİ (2) tartışma görüntüleri - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: İBB'NİN "İSTANBUL'A YENİ 6 BİN TAKSİ" TEKLİFİ REDDEDİLDİ (2) tartışma görüntüleri - Son Dakika
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