İbb Şehir Tiyatroları, Kartal Seyircisiyle Buluşuyor - Son Dakika
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İbb Şehir Tiyatroları, Kartal Seyircisiyle Buluşuyor

25.04.2022 12:00
İbb Şehir Tiyatroları, Kartal Seyircisiyle Buluşuyor

İstanbul’un her ilçesine oyunlarını götürmeyi hedefleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, "Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikâyesi" oyunuyla Kartal seyircisiyle buluşuyor.

İstanbul'un her ilçesine oyunlarını götürmeyi hedefleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, "Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikayesi" oyunuyla Kartal seyircisiyle buluşuyor.

İBB Şehir Tiyatroları, Cengiz Toraman'ın yazıp yönettiği "Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikayesi" adlı oyunu 26 Nisan 2022 Salı günü 21: 00'de Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde sahneleyecek.

İBB'den yapılan açıklamada, İBB Şehir Tiyatroları'nın oyunlarını mayıs ayında da ilçelerde ve şehir dışında sahnelenmeye devam edeceği bildirildi.

RÜSTEMOĞLU CEMAL'İN TUHAF HİKAYESİ

"Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikayesi" adlı oyun, Osmanlı İmparatorluğu'nun son demlerinde Girit'teki yurtlarından sürgün edilen bir ailenin İstanbul'a, Çanakkale'ye ve nihayet Ayvalık'a uzanan maceralı yolculuğunu anlatıyor. Rüstem'in, Cemal'in ve hayatlarındaki diğer insanların kimi zaman gülünç kimi zaman hüzünlü ama sımsıcak hikayelerini konu alan oyunda Esen Koçer ve Levent Üzümcü rol alıyor.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Şehir Tiyatroları, İstanbul, oyunlar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

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