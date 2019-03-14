İbb Tarafından Yapılan 'Silahtarağa Tüneli' Hizmete Açıldı

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Erdoğan'ın Tersini Söyledi: Anketlere Göre Hiçbir Sıkıntımız Yok

Yapımcı Mustafa Uslu, Aynı Günde Hem Baba Oldu Hem de Dede