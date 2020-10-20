IBM'in geliri üçüncü çeyrekte azaldı - Son Dakika

IBM'in geliri üçüncü çeyrekte azaldı

20.10.2020 00:35
IBM'in geliri üçüncü çeyrekte azaldı, System.String[]

ABD'li teknoloji şirketi IBM'in bu yılın üçüncü çeyreğinde elde ettiği gelir, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,6 azalarak 17,6 milyar dolara düştü.

ABD'li teknoloji şirketi IBM'in bu yılın üçüncü çeyreğinde elde ettiği gelir, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,6 azalarak 17,6 milyar dolara düştü.

IBM, temmuz-eylül dönemine ait bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin bu yılın üçüncü çeyreğinde elde ettiği gelir geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,6 azalışla 17,6 milyar dolara geriledi. IBM, 2019'un üçüncü çeyreğinde 18 milyar dolar gelir elde etmişti.

Şirketin net karı ise bu yılın üçüncü çeyreğinde, geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 1,6'lık artış göstererek 1,69 milyar dolara çıktı. IBM'in net karı geçen yılın üçüncü çeyreğinde 1,67 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.

Kurumun hisse başına karı da bu yılın üçüncü çeyreğinde 2,58 dolar olarak kaydedildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Temmuz, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi IBM'in geliri üçüncü çeyrekte azaldı - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray, evinde ilk kez Alanyaspor'a yenildi Şeyma Subaşı, vücudunu yağladığı anları paylaştı Koronavirüsü yenen insanlarda semptomlar 2 veya 3 ay daha görülüyor İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'ndan Ümit Özdağ'a jet yanıt: Niyetiniz ve pazarlıklarınız ifşa olmuştur Aniden yola çıkan koyun sürüsünün sebep olduğu kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı İflas kararı verilen İstanbul Bilişim'in raporu, aile hesabına milyonlarca liranın gönderildiğini ortaya çıkardı ABD, Karabağ savaşına dahil oldu! Pompeo, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını ülkesine davet etti Suudi Arabistan'da Türk mallarına boykota ülkenin en büyük süpermarket zinciri de katıldı
Alaska'da 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Tsunami uyarısı yapıldı Alaska'da 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Tsunami uyarısı yapıldı         
00:21
Çanakkale'de çiçek hastalığı paniği! 15 köy karantinaya alındı Çanakkale'de çiçek hastalığı paniği! 15 köy karantinaya alındı         
00:04
Bıçaklı kavgada kalbi duran şahıs, hastanede yaşama döndürüldü Bıçaklı kavgada kalbi duran şahıs, hastanede yaşama döndürüldü         
23:28
Rıdvan Dilmen'den ilginç penaltı yorumu: Futbolcular manikür yaptırmalı Rıdvan Dilmen'den ilginç penaltı yorumu: Futbolcular manikür yaptırmalı         
23:15
Sağlık Bakanlığı, çelişki sonrası koronavirüs tablosunu değiştirdi! Yeni hasta sayısı 2 bini aştı Sağlık Bakanlığı, çelişki sonrası koronavirüs tablosunu değiştirdi! Yeni hasta sayısı 2 bini aştı         
22:33
İYİ Partili Ümit Özdağ: İstanbul İl Başkanımız Buğra Kavuncu FETÖ'cü, Meral Akşener'in haberi vardı İYİ Partili Ümit Özdağ: İstanbul İl Başkanımız Buğra Kavuncu FETÖ'cü, Meral Akşener'in haberi vardı         
21:59
Meteoroloji, 57 ile sağanak yağış uyarısında bulundu Meteoroloji, 57 ile sağanak yağış uyarısında bulundu         
20:47
"Türk burgeri değil Yunan burgeri satacağız" diyen Suudi şirket, Türkiye'de sektör lideri çıktı         
19:25
İmamoğlu'nun 2020 diye paylaştığı fotoğraf 2014 yılına ait çıktı İmamoğlu'nun 2020 diye paylaştığı fotoğraf 2014 yılına ait çıktı         
15:42
Koronavirüs sonrası nüfusu iki kat artan Muğla'da arazi fiyatları dörde katlandı Koronavirüs sonrası nüfusu iki kat artan Muğla'da arazi fiyatları dörde katlandı         
15:07
Türkiye'nin Azerbaycan ve Kırım hamleleri Rus basınını rahatsız etti: Moskova'nın nüfuz alanına görülmemiş bir atılım var Türkiye'nin Azerbaycan ve Kırım hamleleri Rus basınını rahatsız etti: Moskova'nın nüfuz alanına görülmemiş bir atılım var         
14:28
3,5 yıl sonra cezaevinden tahliye olan Selim Erdoğan, yaşadığı zor günleri anlattı: Allah bana ders verdi 3,5 yıl sonra cezaevinden tahliye olan Selim Erdoğan, yaşadığı zor günleri anlattı: Allah bana ders verdi         
14:19
Toplam 78 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı! İşte Dağlık Karabağ'daki son durumu en iyi anlatan harita Toplam 78 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı! İşte Dağlık Karabağ'daki son durumu en iyi anlatan harita         
13:53
Kendisini taciz eden İstiklal sapığından şikayetçi olan kadın: Takip etti, bacağımı elledi Kendisini taciz eden İstiklal sapığından şikayetçi olan kadın: Takip etti, bacağımı elledi         
12:22
Sevgilisinin ilişkiye girme isteğini reddeden adam tekme tokat dayak yedi Sevgilisinin ilişkiye girme isteğini reddeden adam tekme tokat dayak yedi         
11:47
Flamengolu Gustavo Henrique, maçta testis travması geçirdi Flamengolu Gustavo Henrique, maçta testis travması geçirdi         
11:17
Kendisine seslenen valiyi tanımamıştı! Gündemdeki dönerci ilk kez konuştu Kendisine seslenen valiyi tanımamıştı! Gündemdeki dönerci ilk kez konuştu         
10:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2020 00:38:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: IBM'in geliri üçüncü çeyrekte azaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei