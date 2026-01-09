İbradı\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Antalya'nın İbradı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valiliğin açıklamasına göre, uyuşturucu ticareti yapan şüphelileri yakalamak amacıyla çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe girişinde bir aracı durdurdu.

Araçta ve araçtaki A.P. ve M.C.P'nin üzerinde yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu, 4 uyuşturucu hap ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alındı.