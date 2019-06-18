İbrahim Başaran ile 1 yıl daha
40 dakika önce
Efeler Ligi'nde mücadele edecek olan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Voleybol takımı, iç transferde İbrahim Başaran ile sözleşme yeniledi.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:46 Kaynak: İHA
Efeler Ligi'nde mücadele edecek olan Bursa Büyükşehir Belediyespor
Kulübü Voleybol takımı, iç transferde İbrahim Başaran
ile sözleşme yeniledi.
Efeler Ligi'nde kalıcı olmak isteyen Bursa Büyükşehir Belediyespor
transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Dış transferde Ediz Kaan Fırıncıoğlu ile anlaşma sağlayan Bursa Temsilcisi, geçen sezon elde edilen şampiyonlukta emeği olan İbrahim Başaran ile sözleşme yeniledi. Kariyerine Bursa Emniyetspor'da başlayan ve uzun yıllar Efeler Ligi'nde mücadele eden deneyimli orta oyuncu, Büyükşehir Belediyesi Fethiye
Spor Kompleksi'nde düzenlenen törende kendisini 1 yıl daha yeşil-beyazlı yapan sözleşmeyi imzaladı. - BURSA
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