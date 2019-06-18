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İbrahim Başaran ile 1 yıl daha

40 dakika önce

Efeler Ligi'nde mücadele edecek olan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Voleybol takımı, iç transferde İbrahim Başaran ile sözleşme yeniledi.

İbrahim Başaran ile 1 yıl daha, System.String[]
Efeler Ligi'nde mücadele edecek olan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Voleybol takımı, iç transferde İbrahim Başaran ile sözleşme yeniledi.

Efeler Ligi'nde kalıcı olmak isteyen Bursa Büyükşehir Belediyespor transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Dış transferde Ediz Kaan Fırıncıoğlu ile anlaşma sağlayan Bursa Temsilcisi, geçen sezon elde edilen şampiyonlukta emeği olan İbrahim Başaran ile sözleşme yeniledi. Kariyerine Bursa Emniyetspor'da başlayan ve uzun yıllar Efeler Ligi'nde mücadele eden deneyimli orta oyuncu, Büyükşehir Belediyesi Fethiye Spor Kompleksi'nde düzenlenen törende kendisini 1 yıl daha yeşil-beyazlı yapan sözleşmeyi imzaladı. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:46 Kaynak: İHA
Bursa Büyükşehir Belediyespor, Bursa, İbrahim Başaran, Güncel
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