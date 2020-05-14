İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü başvuruları başlıyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü başvuruları başlıyor - Son Dakika Ekonomi

İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü başvuruları başlıyor

6 saat önce

Kale Grubu, Ashoka Türkiye ortaklığı ile yeni nesil sosyal girişimcileri teşvik etmek amacıyla düzenlediği İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü başvuruları başlıyor.

İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü başvuruları başlıyor, System.String[]

Kale Grubu, Ashoka Türkiye ortaklığı ile yeni nesil sosyal girişimcileri teşvik etmek amacıyla düzenlediği İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü başvuruları başlıyor.

Kale Grubu'nun, Kurucusu İbrahim Bodur'un anısını ve değerlerini yaşatmak amacıyla, dünyanın ilk ve en geniş¸ sosyal girişimcilik ağı Ashoka ortaklığında bu yıl dördüncüsünü düzenlediği İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü için başvurular 15 Mayıs Cuma günü başlıyor.

Dünyaya ve çevreye kendini sorumlu hisseden ve harekete geçme cesareti gösteren sosyal girişimcilere destek olmayı hedefleyen İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü başvuruları, 21 Haziran 2020 tarihine kadar www.ibrahimbodurodulleri.com adresinden yapılabilecek.

İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülleri ilgili açıklamalarda bulunan Kale Grubu Başkanı ve CEO'su Zeynep Bodur Okyay, "Yaptığı her işte sosyal faydayı önceliklendiren kurucumuz İbrahim Bodur'un vefatının ardından, onun mirasını yaşatmak amacıyla İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü'nü hayata geçirdik. Bu yıl da ödül programının dördüncüsünü gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Geleceğimize sahip çıkmanın en iyi yolunun, sosyal girişimcilik ekosistemini desteklemek ve yeni nesil sosyal girişimcileri teşvik etmek olduğunu düşünüyoruz. Biz sosyal girişimcileri hem Türkiye hem de dünya için geleceğin habercileri olarak görüyoruz. Kendi alanlarında çığır açacak, değişim öncüleri olarak değerlendiriyoruz. Geride bıraktığımız üç yılda gerçekleştirdiğimiz organizasyonlar sonucunda, bugün bizi heyecanlandıran bir toplulukla karşı karşıyayız. Bu topluluğun, uzun vadede sürdürülebilir pozitif etki yaratacak bir güce dönüşeceğine yürekten inanıyoruz" dedi.

Erken Aşama, İleri Aşama ve İş Birliği Ödülü olmak üzere üç kategoride başvuruların alınacağı İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülleri için herhangi bir konu sınırlaması bulunmuyor. Başvurular Kale Grubu ve Ashoka Türkiye ekiplerinden oluşan bir ön değerlendirme kurulu tarafından değerlendirilecek, final aşamasına kalan on bir aday ise Türkiye'nin önde gelen girişimci, sosyal girişimci ve sektör liderlerinden oluşan bir jürinin karşısına çıkacak.

Başvurular, 21 Haziran - 15 Eylül tarihleri arasında ön değerlendirme sürecinden geçecek. Ön değerlendirmenin ardından 15 Ekim'de jüri değerlendirme süreci tamamlanacak ve kazananlar, 4 Aralık Cuma günü düzenlenecek ödül gecesinde açıklanacak.


İbrahim Bodur, Türkiye, Kale, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 03:41 Kaynak: DHA


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