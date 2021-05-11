İbrahim Tatlıses ve sevgilisi Gülçin Karakaya Bodrum'da görüntülendi

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, "İbo Show" programında kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karayaka ile evlendiğini açıklamış ancak kısa bir süre sonra çiftin resmi nikah kıymadığı ortaya çıkmıştı. Çift önceki gün Bodrum yolunda görüntülendi. Gülçin Karakaya, bir dinlenme tesisinde kahve almak için araçtan indiğinde objektife yansıdı.

GÖREVLİLER, GÜLÇİN'İN GÖRÜNTÜLENMESİNİ ENGELLEMEYE ÇALIŞTI

Görüntü alınmasını engellemek isteyen İbrahim Tatlıses'in korumaları ile muhabirler arasında gerginlik yaşandı. Durumu fırsat bilen Tatlıses'in şoförü gaza basarak hızla uzaklaştı. İbrahim Tatlıses'in korumaları, Gülçin Karakaya'nın görüntülenmesini engellemeye çalıştı.