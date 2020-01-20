İbranice yazılmış 2 adet İncil ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İbranice yazılmış 2 adet İncil ele geçirildi - Son Dakika

İbranice yazılmış 2 adet İncil ele geçirildi

6 saat önce

Denizli'de polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda kurşun levhalarla kitaplaştırılmış ve İbranice yazılmış 2 adet İncil ele gerçekleştirildi.

İbranice yazılmış 2 adet İncil ele geçirildi, System.String[]

Denizli'de polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda kurşun levhalarla kitaplaştırılmış ve İbranice yazılmış 2 adet İncil ele gerçekleştirildi. Ele geçirilen tarihi eserlerin dönemini belirlemek içinse araştırma başlatıldı.


Edinilen bilgilere göre, operasyon İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından Zeytinköy Mahallesi'nde geçtiğimiz hafta yapıldı. Bir şahsın elinde tarihi eser olduğu ve satacağı bilgisini alan ekipler harekete geçerek operasyon yaptı. Operasyonda gözaltına alınan şahsın yanında kurşun levhalarla kitaplaştırılmış ve İbranice yazıldığı tespit edilen 2 adet İncil ele geçirildi. Şahıs gözaltına alınarak hakkında işlem yapıldı.


İnciller Denizli Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. İncillerin hangi döneme ait oldukları ise yapılacak çalışmalar sonucunda belli olacak. - DENİZLİ

Denizli, Polis, İncil, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 05:28 Kaynak: İHA
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