İç Anadolu'da kültür sanat - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat İç Anadolu'da kültür sanat - Son Dakika

İç Anadolu'da kültür sanat

6 saat önce

İç Anadolu'da kültür sanat etkinlikleri devam ediyor.

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İç Anadolu'da kültür sanat etkinlikleri devam ediyor.

Sivas Devlet Tiyatrosu, "Lena, Leyla ve Diğerleri" adlı oyunu izleyicisiyle buluşturacak.


Zehra İpşiroğlu'nun kaleme aldığı, Ayşen İnci'nin yönettiği oyunda, Filiz Demiralp rol alıyor.


Oyunun dekoru Özlem Karabay, kostümleri Nalan Türkoğlu, ışık tasarımı ise Çetin Atay'a ait.


Eserde, yaşanan coğrafyanın etkin baskıları göz önünde bulundurulduğunda "hayır" demekle diyememek arasındaki çizgi, baş kaldırmakla boyun eğmek arasındaki keskinlik ve bir kadının içindeki kargaşayla dışındaki düzenin çatışması sonucu oluşan durum anlatılıyor.


Oyun, Atatürk Kültür Merkezi'nde bugün ve 7 Şubat Cuma günü saat 19.30'da, 8 Şubat Cumartesi günü 14.00 ve 19.30'da sahnelenecek.

Kırşehir

Kırşehir'de ressam Hüseyin Macar, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde sergi açacak.

Anadolu'nun sulak motiflerini yarı soyut bir tarzda yorumlayan Macar'ın resim sergisinin açılışı, 11 Şubat Salı günü gerçekleştirilecek.

Yağlı boya eserlerden oluşacak sergi, bir hafta süreyle görülebilecek.

Nevşehir

Nevşehir Belediyesinin "Tiyatro Geceleri" etkinlikleri çerçevesinde, Özge Özberk ve Kubilay Penbeklioğlu'nun oynadığı "Açık Aile" adlı oyun, tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

Nobel Edebiyat Ödüllü İtalyan oyuncu, yönetmen ve yazar Dario Fo'nun eserinden derlenen oyunda, kadın-erkek ilişkileri "acımasız" bir mizah diliyle sahneye taşınıyor.

8 Şubat Cumartesi günü saat 19.30'da Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahnelenecek oyunun geliriyle engelliler için akülü araç alınacak.

Kayseri

Kayseri Kadir Has Gösteri ve Sanat Merkezi'nde "İki Bekar" adlı oyun izleyiciyle buluşacak.

Amerikan tiyatrosunun ünlü komedi yazarlarından Sam Bobrick'in kaleme aldığı oyunu, Emre Kınay yönetiyor.

Emre Kınay'ın "Jack Fisher"ı, Evrim Alasya'nın "Shanette Millburn"ü canlandırdığı oyun, 12 Şubat Çarşamba günü saat 20.00'de sahnelenecek.

Devlet Tiyatroları, İç Anadolu, Sivas, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 10:32 Kaynak: AA
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