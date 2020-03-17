İç çamaşırında uyuşturucuyla yakalandı - Son Dakika
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İç çamaşırında uyuşturucuyla yakalandı

7 saat önce

Antalya'da park halinde bulunan şüpheli araçta ekiplerin yaptığı aramada 2 adet ruhsatsız tüfek, 7 adet fişek, kurusıkı tabanca ve uyuşturucu bulundu.

İç çamaşırında uyuşturucuyla yakalandı, System.String[]

Antalya'da park halinde bulunan şüpheli araçta ekiplerin yaptığı aramada 2 adet ruhsatsız tüfek, 7 adet fişek, kurusıkı tabanca ve uyuşturucu bulundu. Araçtaki şahsın üst aramasında ise iç çamaşırının lastikli kısmında 0,26 gram olan esrar maddesi ele geçirildi.


Antalya'nın Manavgat ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Oymapınar Caddesi üzerinde park halinde bulunan şüpheli araç içinde ekiplerin yaptığı aramada 2 adet ruhsatsız tüfek, 7 adet fişek, kurusıkı tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi.


Manavgat Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde ticaretini ve kullanımını önlemeye yönelik yapılan çalışmalar esnasında Mimar Sinan Mahallesi Oymapınar Caddesi üzerinde park halinde bulunan durumundan şüphelenilen araç içerisinde yapılan aramada; bir adet uyuşturucu madde içmekte kullanılan cam aparat, şoför koltuğu güneşlik kısmında zulalanmış şekilde 0,41 gram uyuşturucu metamfetamin maddesi, aracın sağ arka yolcu paspası üzerinde 2 adet ruhsatsız tüfek ve 7 adet fişek, aracın sağ arka yolcu paspası üzerinde 1 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca, aracın sağ arka yolcu paspası üzerinde kutu içerisinde 25 adet 9x19 mm çapında fişek ele geçirildi.


Araçtaki şahsın üst aramasında ise iç çamaşırının lastikli kısmında 0,26 gram olan esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli B.D. hakkında 'Uyuşturucu Madde Kullanmak/Bulundurmak', 6136 SKM suçlarından adli işlem yapıldı. - ANTALYA

Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 11:58 Kaynak: İHA
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