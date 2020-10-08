Seyir halindeki otomobilde çıkan yangın korkuttu - Son Dakika

Seyir halindeki otomobilde çıkan yangın korkuttu

ERZİNCAN - Erzincan'da içerisinde iki askerin bulunduğu otomobil seyir halinde motor kısmından alev aldı. Paniğe neden olan yangın büyümeden önlendi.

Erzincan merkez İnönü Mahallesi Recep Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, seyir halindeki otomobilin ön kaput kısmından alev ve duman yükseldi. Sürücü askerin durumu fark etmesi üzerine aracı kenara çekti. Yangına vatandaşlar ve itfaiye ekipleri müdahale ederek büyümesini önledi.

İtfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptıktan sonra araç çekiciyle kaldırıldı.