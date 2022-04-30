İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, bayram dolayısıyla yapılan trafik denetimlerine katıldı Açıklaması - Son Dakika

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, "Dün başlayan bayram denetimlerimiz 9 Mayıs'a kadar devam edecek. Bu süre içerisinde 208 bin 900 personelimiz sahada olacak." dedi.

İnce, Ramazan Bayramı dolayısıyla Eskişehir Yolu Yapracık mevkiinde gerçekleştirilen trafik denetimlerine katıldı. Durdurulan araçlardaki vatandaşlarla sohbet eden İnce, kurallar hakkında bilgi verdi.

Arabalarda bulunan çocuklarla ayrıca sohbet eden İnce, çocuklardan hata yaptıklarında şoförü uyarmalarını istedi. Çocuklara "kırmızı düdük" hediye eden İnce, hata durumunda düdüğü çalmalarını istedi.

"Amacımız bayramın huzur içerisinde geçirilmesini sağlamak"

Basın mensuplarına denetimler hakkında bilgi veren Muhterem İnce, her bayram olduğu gibi bu Ramazan Bayramı'nda da İçişleri Bakanlığı olarak vatandaşların huzur ve güven içerisinde bir bayram geçirmesi için bir dizi tedbirler aldıklarını söyledi.

Bu tedbirlerin sahada uygulanmasını sağlamak amacıyla da bakanlık olarak yollarda bayram süresince vatandaşlarla birlikte olacaklarının altını çizen İnce, şöyle konuştu:

"Bu tedbirlerinin uygulanıp uygulanmadığını, vatandaşlarımıza rehberlik edilip edilmediğini, bizzat şahitlik edip, ani müdahaleler gerekiyorsa onlara ani müdahale etmek amacıyla bu çalışmaları yürütüyoruz. Bütün amacımız bayramın huzur içerisinde geçirilmesini sağlamak. Kazaların sıfıra indiği günleri hep birlikte yakalamak. Eğer istersek bunu vatandaşlarımızla beraber yapabiliriz diye düşünüyoruz. Bunu yapabilmek için aşırı hız yapmamak gerekiyor. Sürücülerin cep telefonu kullanmamaları gerekiyor. Emniyet kemerini takmak çok önemli. Hem ön koltukta hem arka koltuktaki yolcuların mutlaka kemer takmalarını öneriyoruz."

Bu bayramda denetimleri havadan da yoğunlaştırdıklarını bildiren İnce, hız denetimlerine de ağırlık verdiklerini söyledi.

İnce, "Bu bayramda ağırlık verdiğimiz konulardan biri de motosiklet ve motobisiklet denetimleri. Bunların da özellikle trafiği engelleyici durumlarını tespit edip gerekli müdahaleleri anında yapmak için tüm tedbirleri aldık." dedi.

"Mottomuz, bayramınız kemerli olsun"

Bu tedbirleri uygularken en fazla önem verdikleri konulardan birinin iletişim olduğuna değinen Muhterem İnce, vatandaşlara kuralları tekrar tekrar hatırlatarak unutulmamasını sağlayacaklarını dile getirdi.

İnce, "Her bayram kampanyasında bir mottomuz oluyor. Bu bayramın mottosu ise 'Bayramınız kemerli olsun.' Buradaki amacımız emniyet kemerinin önemini vurgulamak. İnşallah vatandaşlarımızın bayramı kemerli olur ve bayramı huzur içerisinde geçer." dedi.

İnce, bir soru üzerine tedbirlerin dün itibarıyla başladığına işaret ederek, "Dün başlayan bayram denetimlerimiz 9 Mayıs'a kadar devam edecek. Bu süre içerisinde 208 bin 900 personelimiz sahada olacak. Bu emniyet ve jandarma personelimiz 24 saat tedbirlerimizi sahada uygulayacaklar." diye konuştu.