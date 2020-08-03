İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Eskişehir'de trafik denetimine katıldı - ESKİŞEHİR - Son Dakika

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, yol kontrol noktalarında sürücü ve yolculara araçlarından inmeden kısa süreli dinlenme imkanı sunulan "yaşam tüneli" uygulamasının 59 ilde yürütüldüğünü bildirdi.

Eskişehir- Bursa kara yolu Batıkent Mahallesi girişinde Kurban Bayramı'nın son gününde polis ve jandarma ekiplerince yapılan trafik denetimlerine katılan İnce, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bakanlık olarak hedeflerinin kazaların hiç olmadığı, ölümlü kazaların hiç yaşanmadığı günleri görmek olduğunu söyledi.

Kurban Bayramı ile bazı tedbirler aldıklarını anlatan İnce, şöyle konuştu:

"Bakanlık olarak Strateji Uygulama Belgesi düzenledik. Bunun uygulanması için sahada çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Bilgilendirme ve eğitim çalışmalarının yanı sıra kampanya, denetimler yapıyoruz. Havadan ve karadan denetimlerin yanı sıra sivil personellerimiz vasıtasıyla denetimlerde bulunuyoruz. Yol kontrol noktalarında yaşam tünellerimiz var. Vatandaşımızı aracından indirmeden yaşam tüneline alıyoruz. Burada çeşitli video ve informatik gösterimle onlara hatırlatma ve uyarılarda bulunuyoruz. Kısa bir süre dinlenmelerini sağlıyoruz. Bu uygulamayı 59 ilimizde şu anda yürütüyoruz. Bu çalışmalarımız önümüzdeki dönemde de hızlı bir şekilde devam edecek."

Trafik ekiplerince durdurulan sürücülere, kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulunan İnce, araçlardaki çocuklara da çeşitli hediyeler verdi.

Bakan Yardımcısı İnce'ye, Eskişehir Vali Vekili Akın Ağca, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Durmuş Yönter ile diğer ilgililer eşlik etti.