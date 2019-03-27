Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakan Yardımcısının Bitlis Ziyareti

İçişleri Bakan Yardımcısının Bitlis Ziyareti

5 dakika önce

İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, Bitlis'e bir ziyaret gerçekleştirdi.

İçişleri Bakan Yardımcısının Bitlis Ziyareti, System.String[]
İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, Bitlis'e bir ziyaret gerçekleştirdi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, bir dizi gezi ve incelemelerde bulunmak üzere karayoluyla Bitlis'e geldi.

İlk olarak Ahlat ilçesini ziyaret eden Bakan Yardımcısı Erdil, Ahlat Kaymakamlığı bahçesinde Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Kaymakam Mustafa Akgül ve kurum amirleri tarafından karşılandı.

İlçedeki gezi ve incelemelerinin ardından Güroymak ilçesine geçen Bakan Yardımcısı Erdil, İlçe Kaymakamı Ufuk Özen Alibeyoğlu ve personeli tarafından karşılandı. Bakan Yardımcısı Erdil, Güroymak'taki incelemelerinin ardından Muş'a hareket etti. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 09:37 Kaynak: İHA

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