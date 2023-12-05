İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İBB adayı olacağı iddialarını yalanladı: Öyle bir şey yok

Son dönemlerde kulislerde AK Parti'nin İBB adayının İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya olacağı iddiaları sıklıkla dillendirilmeye başlanmıştı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Bakan Yerlikaya, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek kendisiyle ilgili dedikoduları şimdilik rafa kaldırdı.

"ÖYLE BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL"

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimleri için gözler aday adaylarında. Özellikle İstanbul için partilerin çıkaracağı adaylar merakla bekleniyor. Adı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için geçen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan konuyla ilgili bir açıklama geldi. Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Yerlikaya, "Öyle bir durum söz konusu değil" dedi.

AK PARTİ'DE ADAYLIK SÜRECİ

AK Parti yerel seçimler öncesi aday belirleme çalışmalarını sürdürüyor, temayül yoklamaları tamamlandı. Devam eden anket çalışmalarıyla ilgili bir rapor hazırlanıp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Ankara ve İstanbul dahil adayların 15 Aralık'tan itibaren belirlenmesi planlıyor.