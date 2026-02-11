İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den Erzurum halkına "veda" mesajı Açıklaması

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İçişleri Bakanlığı görevine getirilen Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum halkı için "veda mesajı" yayımladı.

Bakan Çiftçi, mesajında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 11 Şubat 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararı neticesinde İçişleri Bakanlığı

görevine getirildiğini hatırlattı.

Kendisini İçişleri Bakanlığı makamına layık gören Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Çiftçi, "Anadolu'nun ön sözü ve mülkü İslam'ın kilidi olan kadim şehrimiz Erzurum'da, 'halka hizmet, Hakk'a hizmettir' düsturuyla yürüttüğüm görevimin ardından bugün aziz milletimizin huzur ve güvenliği için daha büyük bir sorumluluğu üstlenmenin onurunu ve ağırlığını yaşıyorum. Muhterem Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, vatanımızın her bir köşesinde huzuru daim kılmak, devletimizin bekasını korumak ve milletimize hizmetkar olmak temel gayemizdir. Üstlendiğimiz vazifede Rabb'im omuzlarımıza yüklenen bu mukaddes emaneti taşıma gücü versin ve bizleri aziz milletimize karşı mahcup etmesin." ifadelerini kullandı.

Bakan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Muhterem Cumhurbaşkanı'mızın tensipleriyle İçişleri Bakanlığı görevine atanmam vesilesiyle, yaklaşık iki buçuk yıldır büyük bir onurla yürüttüğüm Erzurum Valiliği görevinden ayrılıyorum."

Erzurum sadece bir şehir değil, Türk-İslam medeniyetinin Anadolu'daki sarsılmaz kalesi, Milli Mücadele'mizin ise meşalesidir. Bu kadim coğrafyada görev yaptığım süre boyunca 'halka hizmet, Hakk'a hizmettir' anlayışıyla şehrimizin her bir ferdine ulaşmaya, dertlerine derman olmaya gayret ettik. Sizlerin vakur duruşu, vatan sevgisi ve kadirşinaslığı, görev sürem boyunca en büyük motivasyon kaynağım olmuştur. Şehrimizin tarihi mirasına ve insanımızın asaletine layık işler yapabilmişsek bu bizim için onurların en büyüğüdür. Bu vesileyle, görev sürem boyunca desteğini esirgemeyen tüm kamu kurumlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza ve kadirşinas Erzurum halkına şükranlarımı sunuyorum. Haklarınızı helal ediniz, bizim varsa helal olsun. Rabb'im birliğimizi ve dirliğimizi daim eylesin."