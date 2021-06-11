Hümeyra Cihan ve Mustafa Saruhan'dan Bakan Soylu'ya anlamlı hediye - Son Dakika

Hümeyra Cihan ve Mustafa Saruhan'dan Bakan Soylu'ya anlamlı hediye

ANKARA - Batman Hasankeyf İlçe Emniyet Amirliği önündeki bayrağı öpen Hümeyra Cihan ve Mustafa Saruhan'dan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hediye getirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, "Batman Hasankeyf İlçe Emniyet Amirliği önündeki bayrağımızı öpen Hümeyra Cihan, Mustafa Saruhan evlatlarımız çok kıymetli bir hediye getirmişler: Hasankeyf'te dokunan Türk Bayrağımızı. Bu güzel hediyeyi bir ömür boyu saklayacağım inşallah" mesajını paylaştı. Bakan Soylu'nun paylaştığı fotoğraflarda Hümeyra Cihan ve Mustafa Saruhan'ı bakanlıkta misafir ettiği görüntüler yer aldı.