Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu, Cuma Namazını Bulgaristan'da Kıldı

İçişleri Bakanı Soylu, Cuma Namazını Bulgaristan'da Kıldı

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bulgaristan'a yaptığı resmi ziyaret kapsamında Bulgaristan Cumhuriyeti Müslümanlar Diyaneti Başmüftüsü Dr. Mustafa Hacı Aliş'i ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Soylu, Cuma Namazını Bulgaristan'da Kıldı, System.String[]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bulgaristan'a yaptığı resmi ziyaret kapsamında Bulgaristan Cumhuriyeti Müslümanlar Diyaneti Başmüftüsü Dr. Mustafa Hacı Aliş'i ziyaret etti.

Soylu, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borissov'la görüşmesinin ardından Başmüftülüğe geçerek burada yetkililerle bir araya geldi.

Başmüftü Aliş'ten Bulgaristan'daki Müslümanların durumları hakkında bilgi alan Soylu, daha sonra cuma namazı için yürüyerek Kadı Seyfullah Efendi Camisi'ne gitti.

Soydaşlar, burada cuma namazını kılan Soylu'ya sevgi gösterisinde bulundu.

Soylu, camiden çıkanlarla bir süre sohbet etti, bazı soydaşlarla da hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bakan Soylu'ya, cuma namazında, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Fatih Serdengeçti, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Resul Holoğlu, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı İbrahim Hakkı Seydioğulları ile Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:37 Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Bulgaristan, Güncel
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