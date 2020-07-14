İçişleri Bakanı Soylu'dan "Yıldırım-1 Cudi operasyonu" vurgusu (2) - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yıldırım-1 Cudi operasyonuna değinerek "Bugün Cudi'de, 15 Temmuzdaki en genç şehidimiz olan Halil İbrahim Yıldırım anısına başlattığımız 'Yıldırım-1 Cudi' operasyonu inşallah terör örgütüne sizin vurduğunuz gibi büyük bir darbeyi ortaya koyacaktır." dedi.

Bakan Soylu, Artvin ve Rize'deki programlarının ardından beraberinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile helikopterle geldiği Erzurum Bölge Jandarma Komutanlığında, hafta sonu Şenkaya ilçesi kırsalında gri kategoride bir teröristin etkisiz hale getirildiği ve 2 teröristin de teslim olduğu operasyonda görev alan jandarma ve polis ekipleriyle bir araya geldi.

İl Jandarma Komutanı Albay Ali Gemalmaz ve Erzurum Valisi Okay Memiş, Bakan Soylu'ya burada operasyon hakkında bilgi verdi.

Soylu, burada yaptığı konuşmada, jandarma ve polislerin son bir haftada kendilerine büyük bir onur yaşattıklarını söyledi.

Şehit ve gazi ailelerine minnet ve şükran dileklerinde bulunan Soylu, "Bu operasyonun alınan istihbaratların değerlendirilmesi devam ederken adım adım hep takibinde olduk. Hep duamız sizinle oldu. Bu önemliydi." dedi.

"Bugün Cudi'de bu millet için kahramanca mücadele edenleriniz var"

Soylu, bazen sayı olarak çok fazla etkisiz hale getirilen teröristler olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Bunların amacı Karadeniz Bölgesine sızmak ve orada o bölgenin huzurunu, sükununu alt üst edebilmek, halkımızı ve milletimizi endişeye sevk etmekti. Bir yıldır bu grubu takip ediyoruz ve bu grubun başındaki yani sizin ilk etkisiz hale getirdiğiniz terörist daha önce Karadeniz'i bilen, orada bulunmuş, oraya hangi yollarla sızılacağını ve Artvin dahil olmak üzere sızılabilecek bütün noktaları iyi bilendi. Yine sizin arkadaşlarınız teker teker alan kapatarak engellemeye çalışıyorlardı. Yine o grubun içerisinde bulunan birisi de o bölgeyi bilen kişilerden bir tanesiydi. Yani size direnemeyip teslim olanlardan bir tanesiydi. Onun için geçen yıl Karadeniz'de Eren Bülbül evladımızı ve yine sizin mesai arkadaşınız olan astsubayımızı şehit edenleri teker teker arkadaşlarımız etkisiz hale getirdiler ve oraları temizlediler."

Teröristlerin tekrar aynı bölgeye sızmaya çalıştıklarını anlatan Soylu, sızmayı da operasyona katılanların engellediğini söyledi.

Soylu, ekiplerin başarısından bahsederek, şöyle devam etti:

"Sizin bir tek tarifiniz var. Siz, bizim ve bu milletin kahramanlarısınız. Sizin kahraman arkadaşlarınız şu anda 620 timin üzerinde kimisi Gabar'da, Cudi'de, Çemçe'de, Şenyayla'da, Kato Dağı'nda, Kel Mehmet'te, Hakkari sınırlarında ve sınır ötesinde bu milletin namusu için, bu milletin huzuruna, birliğine ve kardeşliğine gözünü dikenlere aman vermemek için büyük bir mücadele ortaya koyuyorlar. Bugün Cudi'de bu millet için kahramanca mücadele edenleriniz var. Cudi'nin göbeğine 18 kule ile girdik. Bugün bakan yardımcımız, Jandarma Genel Komutanımız, Jandarma Bölge Komutanımız orada Sefine denen alanda operasyonun hangi şekilde yürüdüğünü milletimizle paylaştılar. Şunu ifade etmek istiyorum ki bu sizin ortaya koyduğunuz irade ve cesaretle oldu ve hepinizin huzurunda bu irademizi ve cesaretimizi kuvvetlendiren, ortaya koyduğu stratejiyle birlikte terörle mücadelede bize yeni bir boyut kazandıran sayın cumhurbaşkanımızı şükranla anmak istiyorum. Hangi adımı atmışsak ve bu mücadelede neye ihtiyacımız olmuşsa bilmenizi istiyorum ki hep sizinle, bizimle, kahraman evlatlarımızla birlikte oldu."

"Yurt içinde 407 terörist kaldı"

Şırnak'ta bugün başlatılan "Yıldırım-1 Cudi" operasyonuna değinen Soylu, "Bugün Cudi'de, 15 Temmuzdaki en geç şehidimiz olan Halil İbrahim Yıldırım anısına başlattığımız 'Yıldırım-1 Cudi' operasyonu inşallah terör örgütüne sizin vurduğunuz gibi büyük bir darbeyi ortaya koyacaktır." dedi.

Terörist sayısını yapılan operasyonlarda aşağı düşürdüklerini vurgulayan Soylu, şöyle konuştu:

"Şu anda yurt içinde 407 terörist kaldı. Bu ayın sonuna kadar hep beraber ortaya koyacağımız mücadele ile bu 407 teröristi, 400'ün altına düşüreceğiz. Ağustos ve eylülde bunları 300'ün altına düşürmeyi hedefliyoruz ve bunu birlikte yapacağız. Bu millete musallat olan, bu milletin kardeşliğine, birliğine, gelişmesine, büyümesine ve evlatlarına yarına umutla bakmasına musallat olanlara bu topraklarda bir daha bu topraklara vermiş oldukları maliyeti verme fırsatı sunmayacağız. Bunu beraber sağlayacağız."

Soylu, 780 bin kilometre karede çocukların ortaya konan irade ve fedakarlıkla okullarını okuyacaklarını, doktor ve mühendis olacaklarını bildirerek, bu okuyanların memlekete iyi evlatlar yetiştireceklerini söyledi.

"Allah sizden razı olsun, ayağınıza taş değdirmesin"

Bunu sağlayacak olanların güvenlik güçleri olduğuna vurgu yapan Soylu, şunları kaydetti:

"Allah sizden razı olsun, ayağınıza taş değdirmesin. O kadar büyük ve güzel işler yapıyorsunuz ki, zannetmeyin ki sadece PKK terörizmiyle ve teröristiyle mücadele ediyorsunuz. Hayır onun arkasındaki büyük güçlere ders veriyorsunuz. Türk polisinin ve jandarmasının bu ülkeye pusu kuranlara karşı neler yapabileceğini gösteriyorsunuz. İHA'mızla, SİHA'mızla, yerli mühimmatımızla ve onlarla birlikte ortaya koyduğunuz kahramanlıklarla destan yazıyorsunuz. Eğer bugün 2023'ü, 2053'ü, 2071'i ve ötesini rahat bir şekilde hesaplayabiliyorsak bilesiniz ki terör örgütüne ve onun arkasındaki güce verdiğiniz derstendir. Daha güçlü ve kuvvetli olacağız ve gelecek nesillere huzur, barış, hukukun üstünlüğü ve demokrasi içinde kalkınmış bir Türkiye'yi hep beraber bırakacağız. Bilesiniz ki 50 ve 100 yıl sonra gelecek nesillerimiz sizlerin kahramanlıklarını yad edecekler."

Tek bir duaları olduğunu bildiren Soylu, "Cesaretinize ve kahramanlığınıza, Allah bizi mahcup etmesin. Her biriniz tebrik ve takdir ediyoruz." dedi.

Bakan Soylu daha sonra operasyonda görev yapan jandarma ve polislerle tek tek tanışarak görevlerinde başarılar diledi.