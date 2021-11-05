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İçişleri Bakanı Soylu, İzmir'de AK Parti'lilerle buluştu (2) Açıklaması - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu, İzmir'de AK Parti'lilerle buluştu (2) Açıklaması

05.11.2021 18:07

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 20 yıllık AK Parti iktidarının bölge coğrafyasında yaşayan herkesi umuda sevk ettiğini söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 20 yıllık AK Parti iktidarının bölge coğrafyasında yaşayan herkesi umuda sevk ettiğini söyledi.

Bakan Soylu, İzmir programı kapsamında AK Parti İzmir İl Başkanlığında yaptığı konuşmada, yapacak daha çok işleri olduğunu belirtti.

AK Parti'nin Türkiye'nin perspektifini bir başka çizgiye yükselttiğini anlatan Soylu, "Etrafımızdaki coğrafyayı ateş çemberine sokanlardan alıp kardeşlerimizi huzurla beraber buluşturacağız, güvenle buluşturacağız. Sadece Orta Doğu değil, Balkanlar'dan Orta Asya'ya kadar Türkiye'de 20 yıllık AK Parti iktidarlarının ortaya koyduğu süreç herkesi umuda sevk etmektedir." dedi.

Bakan Soylu, oyunlarını Türkiye'de kuramayanların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a saldırdığını ifade ederek, geri adım atmayacaklarını, büyük ve güçlü Türkiye'yi hep beraber oluşturacaklarını ifade etti.

AK Parti kadrolarının çok güçlü olduğunu dile getiren Soylu, şöyle devam etti:

"6-8 Ekim olaylarında yaktılar yıktılar. Üzülüyorum, CHP'liler de üzülüyorlardır. Türkiye terörle mücadeleyi bir PKK terör örgütüyle vermiyor. Onların arkasındakilerle veriyor terörle mücadeleyi. Tayyip Erdoğan bunu bilmiyor mu, kiminle mücadele ettiğini, kimle dünya siyasasında mücadele ettiğini bilmiyor mu? Ona çamur atanlar, ona saldıranlardan çok daha iyi biliyor ama ona saldıranlardan ve çamur atanlardan bir farkı var, o milletini, o bu ülkeyi seviyor ve o bu coğrafyanın görevli bir coğrafya olduğuna, bu milletin de görevli bir millet olduğuna inanıyor."

Diyarbakır'ı ziyaret ettiğini ve gecenin 03.00-04.00'üne kadar sokaklarda gezdiğini söyleyen Bakan Soylu, "Kimse bizim önümüze çıkıp da hiçbir şey söyleyemedi. 'Burası Kürdistan'dır.' diyemedi. Burası Türkiye'dir. Burası Türkiye topraklarıdır. Bakın bugün huzur içinde Türkiye." diye konuştu.

Soylu, Kılıçdaroğlu'nun tezkere konusunda milletin huzurunda cevap vereceğini söyleyerek, "Ne istiyor yani, Afrin'den Türkiye'ye füze mi gelsin istiyor. Kılıçdaroğlu, sabahtan akşama Türkiye terörü konuşsun, insanlar endişe içinde olsun mu istiyor? Cumhurbaşkanımız talimat vermiştir ve terör kaynağında kurutulacaktır." dedi.

Türkiye'nin özgürlüğü konusunda pazarlık yaptırmayacaklarını belirten Soylu, "Bu ülkenin toprakları kanla sulandı, bunu unutamayız. Senin siyasi pazarlıkların, vereceğin rüşvetlerle birlikte bu ülkenin özgürlüğünün üzerine pazarlık yaptırmayız. Milletimiz bu tiyatroların hepsini görüyor, kimin Türkiye'nin yarınına ambargo koydurmak isteyenlerle el ele tutuştuklarını, kimin kapalı kapılar ardında hesap yaptıklarını, 10 büyükelçilik Türkiye'yi tehdit ettiğinde kimin pısırık gibi sus pus olduğunu, sesini çıkaramadığını, kiminse ben ülkemin hakkını yedirmem diyerek meydan okuduğunu hepsini görüyor." diye konuştu.

Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz gecesi kaçıp evinde kahve içtiğini söyleyerek, "2023'ten itibaren ona bol bol kahve içireceğiz." dedi.

Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok çalıştığını, AK Parti İzmir İl Teşkilatı üyelerinin de çok çalışmasını istediklerini sözlerine ekledi.

CHP'liler Kılıçdaroğlu'ndan rahatsız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise yaklaşık 4 yıl önce yapılan kamuoyu araştırmalarında Türkiye'nin en büyük sorunlardan birinin terör olarak çıktığını söyledi.

"Bugün ise aynı soruyu halkımıza sorduğumuzda ilk 10 içinde çıkmayan bir durumla karşı karşıyayız" diyen Dağ, "Burada Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Sayın Soylu Bakanımızın, Savunma Bakanımız ve MİT'in çok ciddi çalışmaları oldu. Hepsini canı gönülden ve kalpten tebrik ediyoruz. Allah onlardan razı olsun. " diye konuştu.

Tezkere oylaması hakkında da değerlendirmelerde bulunan Dağ, şunları kaydetti:

"Biz canla başla mücadele ederken, o sınır bölgelerinde askerlerle cesaret verme adına ziyaretler yaparken, Suriye'de terör devleti oluşturmaya çalışanlara karşı bu kararı verip sahaya yansıtırken, o terör devletini dağıttıktan sonra bu teröristlere cesaret veren kim? Bir hafta önce tezkere oylaması yapıldı. Tezkere oylamasında 'hayır' oyu verenler bugün yeniden terörü mü canlandırmak istiyor?"

Tezkerenin sadece şu anda Türkiye'de bulunan askerlerinin yurt dışına çıkması anlamına gelmediğinin altını çizen Dağ, "Aynı zamanda Suriye'de, Irak'ta bulunan askerlerimizin tezkere hayır çıktığında geriye dönmesi demektir. İzmir'deki CHP'liler hepinizi iyi biliyoruz, iyi tanıyoruz. Siz Kılıçdaroğlu CHP'sinden rahatsızsınız. Bunu da biliyoruz. İzmir'de CHP'li milletvekilleri ve yöneticileri hem tezkeredeki tavırları hem de büyükşehir belediyesinin bugün yapılan araştırmalarda yüzde 35 düşen desteğinde dolayı sokağa çıkamaz haldedirler." ifadelerini kullandı.

Dağ, AK Parti'nin bugüne kadar sabit gelirliyi enflasyon karşısında ezdirmediğini, bundan sonra da ezdirmeyeceğini sözlerine ekledi.

AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de İzmir'de 500 bininci üyeye ulaşmak üzere olduklarını söyledi.

2023'teki seçimlerde AK Parti'nin İzmir'de ilk parti olması için çalışacaklarını belirten Sürekli, ziyaretinden dolayı Bakan Soylu'ya teşekkür etti.

(Bitti)

İçişleri Bakanı Soylu, İzmir'de AK Parti'lilerle buluştu (2) Açıklaması
İçişleri Bakanı Soylu, İzmir'de AK Parti'lilerle buluştu (2) Açıklaması
İçişleri Bakanı Soylu, İzmir'de AK Parti'lilerle buluştu (2) Açıklaması
İçişleri Bakanı Soylu, İzmir'de AK Parti'lilerle buluştu (2) Açıklaması
İçişleri Bakanı Soylu, İzmir'de AK Parti'lilerle buluştu (2) Açıklaması
İçişleri Bakanı Soylu, İzmir'de AK Parti'lilerle buluştu (2) Açıklaması
İçişleri Bakanı Soylu, İzmir'de AK Parti'lilerle buluştu (2) Açıklaması
İçişleri Bakanı Soylu, İzmir'de AK Parti'lilerle buluştu (2) Açıklaması
İçişleri Bakanı Soylu, İzmir'de AK Parti'lilerle buluştu (2) Açıklaması

Süleyman Soylu, AK Parti, Türkiye, İzmir, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu, İzmir'de AK Parti'lilerle buluştu (2) Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Soylu, İzmir'de AK Parti'lilerle buluştu (2) Açıklaması - Son Dakika
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