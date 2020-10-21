İçişleri Bakanı Soylu'nun katılımıyla Gaziantep'te düzenlenen güvenlik toplantısı tamamlandı - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla Gaziantep'te düzenlenen güvenlik toplantısı sona erdi.

Bakan Soylu'nun başkanlığında Gaziantep Valiliğinde gerçekleştirilen güvenlik toplantısı, basına kapalı olarak yaklaşık 3,5 saat sürdü.

Toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy ve Muhterem İnce, Vali Davut Gül, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve diğer ilgililer de katıldı.

Toplantıda terör ve uyuşturucu gibi suçlarla mücadele ile asayiş ve göç konularının görüşüldüğü, gelecek yıla ilişkin planlamaların masaya yatırıldığı öğrenildi.