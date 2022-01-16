Son dakika haber... BAKAN SOYLU: HERKES TÜRKİYE'NİN GÜÇLÜ ADIMLARINA BAKIYOR - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu, Sinop'ta partililerle buluşmasının ardından valilikçe düzenlenen 'Muhtarlar Buluşması'na katıldı. Programa Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun, partililer ve muhtarlar da katıldı.

Bakan Soylu, muhtarlık müessesesinin hizmet götürme ve sorunların çözümü noktasında AK Parti olarak, kendileri için önemli olduğunu söyledi. Sel, deprem gibi doğal afetlerde muhtarların önemli görevleri başarıyla yerine getirdiğini dile getiren Soylu, "Muhtarlarımız bizim için her zaman önemli oldu. Ayrıca pandemi sürecinde de hep bizlerin yanında olarak vatandaşlarımıza hizmet ettiler. Muhtarlık, Türkiye'nin mevcut idari sistemi durdukça hep var olacaktır. Biz de bu süreçte muhtarlarımız ile ilgili adımlar atmaya çalıştık. Birincisi, muhtarlık maaşlarını arttırdık. İkincisi SSK primleri ilave edildi, eskiden yoktu. Üçüncüsü silah ruhsatları ömür boyu haline dönüştürüldü. Bunların yanı sıra muhtarlık bilgi sistemini kurarak muhtarlarımızın taleplerini karşılıyoruz" dedi.

'DEĞERLERİMİZ ÜZERİNDEKİ VESAYETİ YIKIP ATTIK'

"Biz değerlerimiz üzerindeki vesayeti, inancımız üzerindeki vesayeti, kıyafet ve kimliklerimiz üzerindeki vesayeti yıkıp, attık" diyen Bakan Soylu, şöyle konuştu:

"Bizim çocuklarımız inancımız ve değerlerimizle büyüyerek yaşayacaklardır. Sen bize insansız hava aracını vermezsin, mühimmat vermezsin, savunma sanayisi ile ilgili bizim terörle mücadele edeceğimiz araçları vermezsin, bizim üzerimize vesayet kurarsın, onu da yendik mi? Yendik. Biz, bize Avrupa ve Amerika üzerinden parmak sallayarak kurulmak istenen vesayeti yendik mi? Yendik. Şimdi tek vesayetimiz kaldı, ekonomik vesayet. Dolarla, kurla, faizle bizlerle oynamak isteyenlere nasıl bugüne kadar vesayetleri yenerek bir ders vermişsek, şimdi de Türkiye'yi ayaklarının üzerinde tutacak, Türkiye'nin cari açığını tamamen ortadan kaldıracak, Türkiye'yi bir üretim, yatırım, istihdam merkezi modeli haline getirecek bir model kuracağız ve bu modelle birlikte de başarılı olacağız. Öyle bir başarılı olacağız ki; herkes Türkiye modelinin arkasından gidecek ve bundan sonra 'Biz dünyaya hakimiz' diyenler de avuçlarını yalayacaklar."