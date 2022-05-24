Yeşil ve Gri kategoride aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Yeşil ve Gri kategoride aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi

24.05.2022 20:07
Yeşil ve Gri kategoride aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Eren Abluka-12 Şehit Jandarma Er Cüneyt Kırlı operasyonunda biri 'Yeşil', biri 'Gri' kategorideki 2 teröristin ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Eren Abluka-12 Şehit Jandarma Er Cüneyt Kırlı operasyonunda biri 'Yeşil', biri 'Gri' kategorideki 2 teröristin ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hatay-Gaziantep- Osmaniye illerinde icra edilen Eren Abluka-12 Şehit Jandarma Er Cüneyt Kırlı Operasyonu kapsamında, Osmaniye-Merkez-Küllü köyü kırsalında  JÖH birlikleri ile teröristler arasında bugün çıkan silahlı çatışmada, 2 teröristin 2 adet M-16 piyade tüfeği ile birlikte ölü olarak ele geçirildiği belirtildi.

TERÖRİSTLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİAçıklamada, "Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin sözde Amanos Sahada üst düzey sorumlu olarak faaliyet yürüten ve Terör Arananlar Listesi'nde 2 milyon TL'ye kadar ödülle 'Yeşil' kategoride aranan, İranlı 'Agit-Kotol' kod adlı Hakim Bedri adındaki terörist olduğu belirlendi. Diğer teröristin ise Sözde Amanos Sahada faaliyet yürüten ve Terör Arananlar Listesi'nde 500 bin TL'ye kadar ödülle 'Gri' kategoride aranan, 'Armanç Nesimi' kod adlı Beraat Boztemir adındaki terörist olduğu tespit edildi" denildi. Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: "Yeşil kategoride aranan Agit-Kotol kod adlı Hakim Bedri adlı teröristin 30 Temmuz 2011 tarihinde, Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesi Gaziler köyünde Uzman Jandarma III. Kademeli Çavuş Abdülmecit Yıldırım'ın şehit edilmesi bir astsubay ve bir uzman jandarma çavuşun yaralanması olayının faili olduğu tespit edildi. Teröristlerin sözde Amanos saha olarak adlandırılan Hatay-Gaziantep-Osmaniye ve Kilis illeri bölgesinde, 2013-2021 yılları arasında erzak temin etmek amacıyla çok sayıda vatandaşımızı alıkoyma, yağma ve kundaklama olaylarına karıştığı tespit edildi."'ŞEHİTLERİMİZ, KANINIZ YERDE KALMADI'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından operasyonlara ilişkin yaptığı açıklamada "Başkomutanım, tekmil veriyorum: Amanoslar temiz! Bugün, Amanos Dağları'nda Kahraman Jandarma Özel Harekat; biri yeşil, biri gri kategoride 2 teröristin hesabını keserek Hatay'dan Adıyaman'a temizliği tamamladı. Kahraman şehitlerimiz; kanınız yerde kalmadı, kalmayacak" ifadelerini kaydetti.


Yeşil ve Gri kategoride aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi
Yeşil ve Gri kategoride aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi
Yeşil ve Gri kategoride aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi
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Eren operasyonunda etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristin gri kategoride arandığı belirlendi Eren operasyonunda etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristin gri kategoride arandığı belirlendi Gri kategorideki PKK'nın mayıncısı terörist etkisiz hale getirildi Gri kategorideki PKK'nın mayıncısı terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: DHA

3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yeşil ve Gri kategoride aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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