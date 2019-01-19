Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Doğu, Makus Talihini Yendi"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Doğu, Makus Talihini Yendi"

53 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Doğu, makus talihini yendi" Bakan Soylu, Kızıltepe'de radyo programına katıldıMARDİN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim güvenliği toplantısına katılmak üzere geldiği Mardin'de Kızıltepe Kaymakamlığı tarafından ilçeye kazandırılan radyonun ilk yayınına...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Doğu, makus talihini yendi"
Bakan Soylu, Kızıltepe'de radyo programına katıldı

MARDİN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim güvenliği toplantısına katılmak üzere geldiği Mardin'de Kızıltepe Kaymakamlığı tarafından ilçeye kazandırılan radyonun ilk yayınına konuk oldu.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Mardin Valisi Mustafa Yaman, Kızıltepe Kaymakamı Mehmet Yüzer, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç ve ilçe protokolü ve vatandaşlar tarafından karşılanan Bakan Soylu, Mardinlilere Kızıltepe Kaymakamlığının ilçeye kazandırdığı Başak Radyo'dan seslendi. 16 yaşındaki Albino hastası Kübra Adın'ın sunduğu programda soruları yanıtlayan Bakan Soylu, yarım saat süren programda 'Bir başkadır benim memleketim' şarkısını Kübra ile birlikte söyledi. Burada konuşan Bakan Soylu, doğu ile batı arasında ki farkın kapandığına dikkat çekerek doğunun makus kaderini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yatırım ve destekleriyle yendiği kaydetti. Bakan Soylu, "Biz eğitim görürken bölge geri kalmıştı, buranın makus talihini yenmek mümkün değildi. Okul yok, öğretmen yok, doktor yok, üniversite yok, hava limanı yok, iş yok. Bütün bunları duyduğumuz da çok üzülürdük. Bütün bunlarla ilgili bugün bambaşka bir noktadayız. Bugün Mardin'de olduğu gibi her ilde havalimanı var. Bir taraftan kültür sanatla ilgilenen gençler bir taraftan spor salonlarında spor yapan gençler. geri kalmışlar eskide kaldı. Şimdi köylere kadar yollarımız asfalt. Şimdi her hastanede doktor var, hemşire var. Öğretmenlerimiz bilgi ve birikimleriyle okullarda çocuklarımızla buluşuyor. Doğu ve Güneydoğu'nun her noktasında üniversitelerimiz var. Bütün bunların ötesinde birilerinin bizi sadece itmeye çalıştığı ideolojik kör bir bataklık değil tam tersi, hayatı gören hayata bakan dünyanın her noktasına ulaşabilecek bir doğu ve güneydoğu var. Kendi ölçeğinde batının herhangi bir ilçesinden hiçbir şekilde geri kalmayan bir tablo var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ının azmi, mücadelesi, memleketin her köşesinde yaşayanlara bu gelişmişliği reva görmesi anlayışı var" diye konuştu.
Bakan Soylu programda Türkiye'nin her köşesinin cennet olduğuna vurgu yaparak program sonunda Albino hastası Kübra Adın'a performansı için teşekkür etti.
Bakan Soylu daha sonra radyo merkezinde sanat alanlarında çalışma yapan gençlerle bir araya geldi. Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Yüzer, program sonunda Bakan Soylu'ya radyo hediye etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 06:44 Kaynak: İHA

Politika
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