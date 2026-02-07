İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Adıyaman ziyaretine ilişkin paylaşım Açıklaması - Son Dakika
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Adıyaman ziyaretine ilişkin paylaşım Açıklaması

07.02.2026 12:57
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Depremin izlerini silmek, Adıyaman'ımızı daha güçlü yarınlara taşımak için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Depremin izlerini silmek, Adıyaman'ımızı daha güçlü yarınlara taşımak için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Yerlikaya, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. yılı kapsamında Adıyaman'a gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Adıyaman'da esnaf kardeşlerimiz ve kıymetli vatandaşlarımızla sohbet ettik. Her dükkanda sabır, her sohbette metanet, her tokalaşmada yeniden ayağa kalkma iradesini gördük. Depremin izlerini silmek, Adıyaman'ımızı daha güçlü yarınlara taşımak için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Devlet olarak her zaman esnafımızın ve Adıyamanlı hemşehrilerimizin yanındayız. Misafirperverlikleri, güler yüzleri ve samimi sohbetleri için tüm Adıyaman halkına gönülden teşekkür ediyorum."

Yerlikaya, paylaşımında esnaf ve vatandaşlarla sohbet ettiği görüntülere de yer verdi.

Kaynak: AA

