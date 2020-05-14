İçişleri Bakanlığı: 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanlığı, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısında faaliyet gösteren 2 teröristin, ikna çalışmaları sonucu Mardin'de güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, emniyet ve jandarmanın yürüttüğü ikna çalışması sonucu, bölücü terör örgütünde çözülmelerin devam ettiği bildirildi. Bu kapsamda, Mardin İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan ikna çalışmaları sonucu, terör örgütünün Suriye uzantısında faaliyet gösteren 2 teröristin, Mardin'de güvenlik güçlerine teslim olduğu ifade edildi. Teröristlerden Z.A.'nın 2015, R.A.H.'nin ise 2016 yılında örgüte katıldığı tespit edildi. Bu yıl ikna yoluyla teslim olan örgüt üyesi sayısının 78'e yükseldiği açıklandı.