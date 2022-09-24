Turuncu ve gri kategorilerde aranan 3 PKK'lı terörist Diyarbakır'da etkisiz hale getirildi

Eren Abluka-34 Operasyonu kapsamında; Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Dicle ilçesi Görese Dağı kırsalında faaliyet gösteren ve eylem hazırlığında olduğu öğrenilen terör örgütü mensuplarına yönelik 20 Eylül 2022 tarihinde, Jandarma SİHA ve Atak helikopteri destekli Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekât birliklerince yapılan operasyon neticesinde, 3 PKK mensubu silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmişti.

2'Sİ TURUNCU, BİRİ GRİ KATEGORİDE ARANIYORDU

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin 1 milyon TL'ye kadar ödülle "Turuncu" kategoride yer alan Dicle Botan kod adlı Hacer Suçin olduğu; teröristlerden diğerinin Sözde Orta Saha Amed Eyalet Karargâhında faaliyet gösteren ve 1 milyon TL'ye kadar ödülle "Turuncu" kategoride yer alan Diren Wan kod adlı Aliye Kiye olduğu belirlendi. Son teröristin ise, Sözde Orta Saha Amed Eyaleti Brüsk Alanı'nda faaliyet gösteren ve Terör Arananlar Listesi'nde 500 Bin TL'ye kadar ödülle gri kategoride yer alan Amed Ader kod adlı Hatice Ay olduğu öğrenildi.