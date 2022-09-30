2022 Afet Tatbikat Yılı kapsamında 59 bin 430 tatbikat yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

2022 Afet Tatbikat Yılı kapsamında 59 bin 430 tatbikat yapıldı

30.09.2022 20:20
2022 Afet Tatbikat Yılı kapsamında 59 bin 430 tatbikat yapıldı

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), "2022 Afet Tatbikat Yılı" kapsamında Türkiye genelinde 59 bin 430 tatbikat yapıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), "2022 Afet Tatbikat Yılı" kapsamında Türkiye genelinde 59 bin 430 tatbikat yapıldığını bildirdi.

AFAD'ın açıklamasında, ülke genelinde 59 bin 430 tatbikat gerçekleştirildiği, yıl sonu hedefinin ise 70 bin tatbikatı tamamlamak olduğu belirtildi.

Açıklamada, 52 bin 164 okul, 623 hastane, 1018 apartman, 270 öğrenci yurdu, 3 bin 185 kamu binası, 1146 müftülük, eğitim merkezi, 217 organize sanayi bölgesi, 90 cezaevi, 137 kültür yapısı, 175 huzurevi, 104 kütüphane, 237 alışveriş merkezi, havalimanı/terminal, sendika ve spor müsabakasında tatbikat düzenlendiği kaydedildi.

Ayrıca 52'si il düzeyi, 4'ü tematik 12 bölgesel düzey Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) tatbikatının da tamamlandığı belirtildi.

YORUMLAR
500
İSTANBUL'DA TRAFİKTE YAYA ÖNCELİĞİ ETKİNLİĞİ -1 İSTANBUL'DA TRAFİKTE YAYA ÖNCELİĞİ ETKİNLİĞİ -1 Kırklareli'nde olası afet durumu tatbikatı gerçekleştirildi Kırklareli'nde olası afet durumu tatbikatı gerçekleştirildi
Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Türkiye, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2022 Afet Tatbikat Yılı kapsamında 59 bin 430 tatbikat yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
01:02 3 aylık tatilin ardından mesaiye başlayacak TBMM'de gündem sosyal medya düzenlemesi
01:02 4 bölgeyi ilhak kararı alan Putin'e dünya ülkelerinden kınama mesajı yağdı
00:14 Galatasaray'ın eski yıldızı Sneijder, İstanbul gecelerinde! Bir kadınla görüntülenen Hollandalının korumalarıyla gazeteciler arasında itişme yaşandı
00:11 Eski NATO komutanı Korgeneral Christos Drivas'tan şok sözler: Erdoğan'ın ilk hedefi Yunanistan'ın Meis adasını almak
23:53 Ankara Büyükşehir Belediyesi de çalışanlarına 27 bin TL promosyon verileceğini duyurdu
23:52 BMGK'nın Ukrayna topraklarını ihlak edilmesini kınayan taslağı daimi üye Rusya tarafından veto etti
23:34 Afrika ülkesi Burkina Faso'da ordu iktidara el koydu
23:27 Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman: Cumhurbaşkanımızı adayımızın Karamollaoğlu olması gerektiği kanaatindeyim
22:57 Samsun İYİ Parti Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Lay, tabancayla intihar etti
22:29 Derbi öncesi Vodafone Park önünde olay: Satırlı 30 kişilik grup, tehditler savurup kavga çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2022 02:16:15. #1.12#
SON DAKİKA: 2022 Afet Tatbikat Yılı kapsamında 59 bin 430 tatbikat yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement