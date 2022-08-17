İçişleri Bakanlığı, 2 teröristin daha ikna yoluyla teslim olduğunu duyurdu - Son Dakika
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İçişleri Bakanlığı, 2 teröristin daha ikna yoluyla teslim olduğunu duyurdu

17.08.2022 16:50
İçişleri Bakanlığı, 2 teröristin daha ikna yoluyla teslim olduğunu duyurdu

İçişleri Bakanlığı, bölücü terör örgütü PKK mensubu 2 kişinin daha ikna yoluyla teslim olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu bölücü terör örgütü PKK'dan kaçan 2 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu 2 terörist daha PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teröristlerin 2011-2014'te terör örgütüne katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucu 1 Ocak'tan bu yana teslim olan örgüt mensubu sayısı 72'ye yükseldi.

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Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Jandarma, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İçişleri Bakanlığı, 2 teröristin daha ikna yoluyla teslim olduğunu duyurdu - Son Dakika

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