Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu 2 terörist daha PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Jandarma, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İçişleri Bakanlığı, 2 teröristin daha ikna yoluyla teslim olduğunu duyurdu - Son Dakika

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