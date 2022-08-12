Eren Abluka-29 operasyonunda çok sayıda mühimmat ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Eren Abluka-29 operasyonunda çok sayıda mühimmat ele geçirildi

12.08.2022 09:50
Eren Abluka-29 operasyonunda çok sayıda mühimmat ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, Hakkari'de devam eden Eren Abluka-29 operasyonunda teröristlere ait olduğu tespit edilen üç sığınak ve mağarada çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Hakkari'de devam eden Eren Abluka-29 operasyonunda teröristlere ait olduğu tespit edilen üç sığınak ve mağarada çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

Hakkari'de devam eden 'Eren Abluka-29' operasyonunda bölücü terör örgütü mensuplarına ait üç sığınak ve mağarada yüklü miktarda mühimmat ele geçirildi. Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca Çukurca ilçesi kırsalındaki mağara ve sığınaklarda 1 adet AT-4 füze, 2 adet Bixi makinalı tüfek, 2 adet keskin nişancı tüfeği, 3 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet M4 tüfek, 1 adet RPG-7 Roketatar, 1 adet susturuculu tabanca, 1 adet av tüfeği, 37 adet roket mühimmatı, 60 adet el bombası, 1 adet havan mühimmatı, 12 bin adet çeşitli çaplarda mühimmat, 2 kilogram C4 patlayıcı, 17 adet elektrikli uzaktan komuta devresi, 1 adet keskin nişancı tüfeği dürbünü, 20 adet piyade tüfeği şarjörü, 5 adet güneş şarj ünitesi ve paneli, çok miktarda El Yapımı Patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan fünye, fitil, pil ve batarya ile muhtelif gıda, yaşam, giyim, tıbbi ve inşaat malzemeleri ele geçirildi. Bakanlık tarafından ele geçirilen malzemelerin emniyetli bir şekilde imha edildiği ve bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi. - ANKARA

YORUMLAR
500
Dağcılar Şemdinli'deki kanyonları gezdi Dağcılar Şemdinli'deki kanyonları gezdi Hakkari'de vatandaşlara 'Pes Turnuvası' izletildi Hakkari'de vatandaşlara 'Pes Turnuvası' izletildi
Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı, Hakkari, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eren Abluka-29 operasyonunda çok sayıda mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:50 Akılalmaz kuş her gün aynı saatte pencere içerisinden girerek para bırakıyor
11:38 Tuz Gölü'nü alg ve bakteriler sardı! Gölün pembeye dönmesinin nedeni belli oldu
11:28 Sigara bağımlısının akciğer görüntüsü korkuttu! Farkı gören bırakabilir
11:25 Şovmen Mehmet Ali Erbil cinsel ilişki hayatını anlattı: Haftada 6 gün yaptım
11:24 Bu nasıl bir zalimlik! İnsan kaçakçısı, 39 göçmenin kamyon kasasında ölümüne neden oldu
11:02 Hülya Avşar'ın yeni şarkısı "Yapma Aşkım"ın klibi yayınlandı! Sakızı ağzından çıkarıp göğsüne yapıştırdığı anlar olay oldu
10:59 Dolar/TL kuru yatay seyrediyor! İşte son durum...
10:35 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.035 lira seviyesinden işlem görüyor
10:29 Oyuncu Selen Soyder, Oren Frensez ile olan 7 yıllık evliliğini bitirdi
10:25 EYT'nin tarihi belli olmuştu! Şimdi de emeklilik formülü ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2022 12:08:00. #1.12#
SON DAKİKA: Eren Abluka-29 operasyonunda çok sayıda mühimmat ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement