İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs genelgesine göre 7 gün sürecek denetimler bugün başlıyor - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs genelgesine göre 7 gün sürecek denetimler bugün başlıyor

19.10.2020 07:32

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs ile mücadele kapsamında yayınladığı yeni genelgeye göre bugünden itibaren 7 gün boyunca her gün ayrı konuda, ülke genelinde denetimler yapılacak.

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliği'ne "Koronavirüs salgını" konulu ek genelge gönderdi. Genelgede, koronavirüs salgınıyla mücadelede gelinen aşamanın Sağlık Bakanlığı ile birlikte değerlendirilmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları üzerine ek kararların alındığı ifade edildi. Buna göre İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulları'nın 48 saat içinde toplanacak.

Salgınla mücadele amacıyla alınan tedbirlerin uygulanmasına dair "takip", "denetim", "uyarı" ekseninde mevcut durum analiz edilerek, alınan tedbirler ile yürütülen denetim faaliyetleri değerlendirilecek. Yarından itibaren 7 gün boyunca her gün ayrı konuda Covid-19 denetimi gerçekleştirilecek:

19 Ekim Pazartesi: Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri başta olmak üzere kafe, restoran gibi yeme içme mekanları denetlenecek.

20 Ekim Salı: Şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılan her türlü toplu ulaşım araçları (okul servisleri dahil) ile havalimanı/gar/otogar gibi yerlerde denetim yapılacak.

21 Ekim Çarşamba: Organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere toplu işçi çalıştırılan fabrika, işletme vb. yerler ile personel servisleri denetlenecek.

22 Ekim Perşembe: Tanılı ya da temaslı olması nedeniyle izolasyona tabi tutulan kişiler kontrol edilecek.

23 Ekim Cuma: AVM'ler, cami ve mescitler, halı sahalar/spor tesisleri denetlenecek.

24 Ekim Cumartesi: Vatandaşların kalabalıklar halinde bulunabildikleri kamuya açık alanlarda (cadde, sokak, park ve bahçeler, piknik alanları, pazaryerleri, sahiller vb.) denetim gerçekleştirilecek.

25 Ekim Pazar: Berber/kuaför/güzellik merkezleri, internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri, düğün ve/veya nikah salonları, lunapark/tematik parklar denetlenecek.

'KAPALI MEKANLARI HAVALANDIRIN' UYARISI

Maske ve fiziki mesafe konusu vatandaşlara anons ve duyurular ile bir kez daha hatırlatılacak. Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte kapalı alanlarda yoğunlaşmaların artacağı öngörüldüğünden fiziki mesafe kuralının hayatın her alanında ve tüm mekanlarda uyulması gereken bir kural olduğu, bu yüzden kapalı yerlerin sık sık havalandırılması gerektiği vatandaşlara hatırlatılacak.

EKSİK YA DA YANILTICI TEMASLI BİLDİRİMİNE SIKI TAKİP

Son dönemde temaslı bildirim oranlarında düşüş yaşandığı ve vatandaşların birinci derece yakınları dışında temaslı bildiriminde isteksiz davrandığı tespit edildi. Bunun üzerine Covid-19 tanısı konulan kişilerin gerçeğe aykırı, eksik, yanıltıcı beyanlarının tespit edilmesi durumunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilecek. Konusu suç teşkil eden davranışlara Türk Ceza Kanunu'nun 206'ncı maddesi kapsamında adli işlem başlatılacak.

BELEDİYELERE HES ENTEGRASYONU UYARISI

Genelgede ayrıca başta büyükşehirler olmak üzere bazı belediyelerce Sağlık Bakanlığı ile HES entegrasyonu sağlanmasına yönelik çalışmaların yeterince hızlı yürütülmediği belirtildi. Bunun üzerine şehir içi toplu ulaşım sistemleri ile HES entegrasyonunun sağlanmasına ilişkin temel usul ve esaslara dair hükümlerin daha önce illere gönderilen genelge çerçevesinde yürütülmesi ve gerekli entegrasyonların bir an evvel yerine getirilmesi istendi.

KURALLARA UYMAYANLARA ADLİ VE İDARİ İŞLEM YAPILACAK

Hıfzıssıhha Kurulları kararları ivedilikle alınacak. Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek ve mağduriyete neden olunmayacak. Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilecek. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs genelgesine göre 7 gün sürecek denetimler bugün başlıyor

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Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs genelgesine göre 7 gün sürecek denetimler bugün başlıyor - Son Dakika


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