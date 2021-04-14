İçişleri Bakanlığı: PKK'dan kaçan terörist teslim oldu - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan 1 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; PKK'dan kaçan 1 terörist daha bugün Türkiye'ye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan teröristin 2005 yılında terör örgütüne katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan terörist sayısı 51'e yükseldi.