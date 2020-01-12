İçişleri Bakanlığınca Hatay 'da, 585 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla "Kapan-2 Amanoslar Operasyonu" başlatıldı.

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2019'da en çok şikayet edilen ürün ayakkabı oldu