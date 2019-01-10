İçişleri Bakanlığının Yapısı ve Mülki İdare Çalıştayı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin, "Bu yönetim sisteminin karşısındaki en önemli tehditlerden bir tanesi, bir önceki yönetim sistemiyle mezcetme çabasıdır.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin, "Bu yönetim sisteminin karşısındaki en önemli tehditlerden bir tanesi, bir önceki yönetim sistemiyle mezcetme çabasıdır." dedi.



Soylu, bir otelde düzenlenen "İçişleri Bakanlığının Yapısı ve Mülki İdare Çalıştayı"na katıldı.



Programa eski İçişleri Bakanı Beşir Atalay, eski Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, İçişleri Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy, Muhterem İnce, İsmail Çataklı ve Tayyip Sabri Erdil ile bakanlık merkez ve taşra teşkilatlarının yöneticileri de katıldı.



Soylu, programın açılışında yaptığı konuşmada, bugün Suriye'nin kuzeyindeki bölgelerde "danıs¸man" olarak görev yapan Türk görevlilerin, ülkenin vicdanını, merhametini, büyüklüğünü ve bu büyük coğrafyada Türkiye'nin neyi ifade ettiğini en güzel şekilde anlattıklarını söyledi.



Türk milletinin, geçmişini tanıyan bir millet olduğuna dikkati çeken Soylu, Türkiye'nin, 15 devletin ve 2200 yıllık bir devlet gelenegˆini barındıran bir medeniyetin izlerini tas¸ıdığını vurguladı.



Soylu, Türkiye'nin 15 Temmuz'dan beri çok büyük bir sınav içerisinde olduğuna işaret ederek, bunu bir "varolus¸ sınavı" olarak nitelendirdi.



"Basit bir siyasi keyfiyet değil"



Yaşanılan degˆis¸imin, sadece 15 Temmuz'un degˆil esasen 21. yüzyılın mecbur bıraktıgˆı bir süreç olduğunu belirten Soylu, Cumhurbas¸kanlıgˆı Hükümet Sistemi'ne geçis¸in basit bir siyasi keyfiyet olmadığını bildirdi.



Soylu, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:



"Klasik yönetim anlayıs¸ında tepede bir

yönetici vardır ve astlar tepe yöneticisinin memnuniyetine odaklanır. Oraya hizmet etmeyi yeterli görür ve dolayısıyla sorumlu oldugˆu kis¸i sayısı tek oldugˆu için sorumluluk hissiyatı da buna göre maalesef zayıf olur. Oysa hizmetkar yönetici anlayıs¸ında hiyerars¸i piramidi ters çevrilmis¸tir. En tepede millet vardır, milletin memnuniyeti temel alınır ve bu sayede personelin, tek bir yöneticiye degˆil milletin tamamına kars¸ı kendini sorumlu hissetmesi, ona göre hizmet üretmesi ve performans göstermesi sagˆlanır."



Bugün Türkiye'nin makus tarihini yendiğini vurgulayan Soylu, dünya ülkelerinin, Türkiye'nin gücünü kabul ettiğini belirtti.



"İnisiyatifi tamamen elimize almıs¸ durumdayız"



Soylu, "PKK ile mücadele, DEAŞ, FETÖ, DHKP-C ve digˆerleri Türkiye için kısa vadede inşallah tamamlanacak

is¸lerdir. Türkiye'nin uzun yıllardır terörle mücadele içinde oldugˆu

kimseyi aldatmasın. Biz ilk defa bu mücadelede bu kadar eli güçlü ve inisiyatifi tamamen elimize almıs¸ durumdayız. Çünkü uzun zamandır elde ettiğimiz birikim, tecrübe, mücadele anlayışı ve bütün bunları gerçekleştirdiğimiz süreçler Türkiye'yi bugün bu noktaya getirmiştir." dedi.



Türkiye'den ülkesine giden Suriyeli sayısının önemli olmadığını kaydeden Soylu, önemli olanın, bu cogˆrafyaya huzurun gelmesi ve insanların normalles¸ebilmesi olduğunu belirtti.



Makam odalarında imzacı yönetici döneminin geride kaldığını vurgulayan Soylu, insanların idarecileri yaptıkları hizmetlerle tanıdıklarını ifade etti.



"Yeni yönetim sistemi üstünlük sağlayacak"



Yeni yönetim sisteminin fırsatlarını en iyi şekilde geleceğe taşımak gerektiğini ifade eden Soylu, şöyle devam etti:



"Bu yönetim sisteminin karşısındaki en önemli tehditlerden bir tanesi, bir önceki yönetim sistemiyle mezcetme çabasıdır. Eğer bu mezcetme çabası, başarıya ulaşırsa bilmenizi isterim ki eskide yaşadığımız birtakım eksiklikleri yeniden yaşamak bizim önümüzde mukadderdir. Bu yeni yönetim sistemi bizim için gelecek adına belki de rekabet ettiğimiz ülkelere karşı bize çok güçlü bir üstünlük sağlayacaktır. Onun için ruhuna, lafzına, anlayışına ve aynı zamanda mekanizmalarına sahip çıkabilmek ve yeni yönetim sisteminin eski hükümet sistemiyle mezcetme alışkanlığından bizzat bizler vazgeçmek zorundayız."



Soylu, daha sonra salondaki yöneticilerin "Türk İdareciler Gününü" tebrik etti.

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