İçişleri: Mardin'de 1 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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İçişleri: Mardin'de 1 terörist etkisiz hale getirildi

6 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca Mardin kırsalında jandarma ekiplerinin operasyonunda, 1 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

İçişleri: Mardin'de 1 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca Mardin kırsalında jandarma ekiplerinin operasyonunda, 1 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Mardin kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Acar Operasyonu'nda, bugün 1 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

ANKARA, -


İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 03:19 Kaynak: DHA

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