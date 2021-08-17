Eren-13 operasyonlarında 3 terörist daha etkisiz hale getirildi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı, Eren-13 operasyonları kapsamında 3 teröristin daha silahlarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Şırnak-Merkez ilçe Cudi Dağı Tuşimiya bölgesinde Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Hava Kuvvetleri desteğinde 3 bölücü örgüt mensubunun silahlarıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Açıklamada, bölgedeki operasyonlara devam edildiği vurgulandı.
Kaynak: AA
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