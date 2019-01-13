Son Dakika Haberleri: İcra Dairelerinin Etkinliğinin Artırılması Eşleştirme Projesi

İcra Dairelerinin Etkinliğinin Artırılması Eşleştirme Projesi

1 saat önce

Kırklareli Adliyesinde "İcra Dairelerinin Etkinliğinin Artırılması Eşleştirme" projesi kapsamında 48. İcra Dairesi açıldı.

İcra Dairelerinin Etkinliğinin Artırılması Eşleştirme Projesi, System.String[]
Kırklareli Adliyesinde "İcra Dairelerinin Etkinliğinin Artırılması Eşleştirme" projesi kapsamında 48. İcra Dairesi açıldı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcı Gökhan Kapağan, yaptığı konuşmasında Adalet Bakanlığı'nın son yıllarda çok ciddi reformlar gerçekleştirdiğini ifade etti.

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi Mustafa Selman, yeni Kırklareli İcra Müdürlüğünün hizmete girmesiyle mevcut yapılanmanın daha kaliteli ve hızlı bir şekilde hizmet vereceğini dile getirdi.

Yeni anlayışta, iş bölümü ve ayrımının söz konusu olduğunu belirten Çelik, "Evraklar sistemde taralı olmuş olacak, avukatlarımız da daha iyi ve detaylı hizmet alacak. Daireye gelmeye gerek kalkmaksızın evraklarını bürolarından da takip edebilme imkanı bulacaklar" dedi.

Çelik, Kırklareli İcra Müdürlüğünde verilecek hizmetlerin danışma, esas aile, mali işlemler, haciz, satış, dosya arşiv gibi 6 ayrı birime ayrıldığını kaydetti.

Kırklareli İcra Müdürlüğünün açılışı, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan, Adalet Komisyonu Başkanı Vahdet Yeltepe, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi Mustafa Selman Çelik ve Kırklareli Barosu Başkanı Turgay Hınız tarafından yapıldı.


Konuşmaların ardından 48. İcra Dairesinin açılışı gerçekleştirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 10:35 Kaynak: AA

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, Kırklareli, Güncel
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