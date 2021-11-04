İcra memurları kapısına dayandı, boynuna ilmek geçirip - Son Dakika

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Çaybaşı Mahallesi Değirmenönü Caddesi üzerindeki bir apartmanın 4. katında meydana gelen olayda, yalnız yaşayan ve işi olmayan 56 yaşındaki Kader T. biriken 6 aylık kira borcunu ödeyemedi. Bunun üzerine ev sahibi icra yoluyla evin tahliyesi işlemini başlattı.

BOYNUNA İP TAKIP, BALKONA ÇIKTI

Bugün tahliyeye gelen ekipleri karşısında gören Kader T. kapıyı açmadı ve görevlilerin uzaklaşmasını istedi. Boynuna taktığı iple balkona çıkan Kader T., etrafa bağırmaya başladı. Bunun üzerine vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Binaya gelen polis ekipleri Kader T. ile konuşmaya çalışsa da başarılı olamadı.

MERAKLI GÖZLERLE İZLENDİ

Boynuna takılı iple balkonda zaman zaman kucağına aldığı köpeği ile eylemine devam eden şahsın atlama ihtimaline karşı sağlık ve itfaiyeden destek istendi. Cadde ise trafiğe kapatıldı. Vatandaşlar şahsın balkonda süren eylemini meraklı gözlerle izledi.

EKİPLER YAN DAİREDEN GİRİP İKNA ETTİ

Kapıyı açmayan, Türk bayraklarının da bulunduğu balkonda bulunan şahsın yanına Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yan dairenin penceresinden ulaştı. Yaklaşık 1 saattir balkonda eylemini sürdüren şahsı, ekipler kısa sürede ikna etti. Daire kapısını açan Kader T. daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.