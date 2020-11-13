ICYF, ABD ve Lübnan ziyaretlerinde iş birliği ve iyi niyet anlaşmaları imzaladı - Son Dakika

ICYF, ABD ve Lübnan ziyaretlerinde iş birliği ve iyi niyet anlaşmaları imzaladı

13.11.2020 15:01
ICYF, ABD ve Lübnan ziyaretlerinde iş birliği ve iyi niyet anlaşmaları imzaladı, System.String[]

İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) heyeti, ABD ve Lübnan ziyaretlerinde iş birliği ve iyi niyet anlaşmalarına imza attı.

İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) heyeti, ABD ve Lübnan ziyaretlerinde iş birliği ve iyi niyet anlaşmalarına imza attı.

ICYF'den yapılan açıklamaya göre, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi 56 ülkeyi bünyesinde bulunduran ICYF, pandemi döneminde dünya gençlerine ulaşmak için önemli çalışmalar yaptı.

Dünyanın hemen her ülkesinden katılımcıların olduğu online etkinlikler, dünya gençliğinde büyük ses getirdi. Dünya gençlerini bulundukları yerde yeni yetenekler ve toplumsal katılımcı olması için yüreklendiren, girişimci olmaya yönlendiren ve kendi ekosisteminde yatırımcıyla da buluşturarak yeteneklerini hayata geçirmeye aracılık eden ICYF, Lübnan ve ABD gezilerinde çok sayıda iş birliği ve iyi niyet anlaşması imzaladı.

Taha Ayhan başkanlığındaki ICYF heyeti, ABD ziyaretinde büyük ilgi gördü. Çalışmalarını paylaşma fırsatı bulan ICYF Başkanı Taha Ayhan, ziyaret sırasında New York Ulusal Kongre Üyesi Yvette Clarek, ABD Dışişleri Bakanlığı Küresel Kadın Sorunları Ofisi Büyükelçisi Kelly E. Currie, Sosyal Politika ve Anlayış Enstitüsü Araştırma Direktörü Dalia Mogahed ve ECOSOC Başkan Yardımcısı Sergiy Kyslytsya ile görüştü.

ICYF Başkanı Ayhan, Uluslararası Barış İçin Dinler Genel Sekreteri Dr. Azza Karam ile iş birliği anlaşması imzaladı.

ABD'nin gençlik liderleriyle buluşma

ICYF Delegasyonu, ev sahipliğini Türkiye New York Başkonsolosu Reyhan Özgür'ün yaptığı ve New York'ta bulunan Müslüman gençlik liderlerinin katıldığı toplantıda, 12 genç liderle bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ICYF Başkanı Ayhan, genç liderler toplantısının ICYF ile dünya gençleri arasındaki bağın güçlendirilmesi açısından önemli olduğunu belirtti.

Toplantıda ICYF ve projeleri hakkında detaylı bilgi verdiklerini aktaran Ayhan, "Özellikle girişimcilikle ilgili projeler katılımcılardan oldukça ilgi gördü. Katılımcılar, ICYF tarafından düzenlenen Yatırım Zirvelerine katılmak için olası fırsatları sordu. Toplantıda tartışılan bir diğer konu da İslamofobi'ydi. ICYF'nin İslamofobiye karşı çok güçlü bir tavır aldığından ve ICYF'in bununla mücadele amaçlı projelerinden bahsettik." ifadelerini kullandı.

- Lübnan ziyareti

ICYF heyeti, Lübnan'da da önemli üniversiteleri ziyaret ederek, Lübnan Cumhuriyeti Parlamento Başkanı Nebih Berri ve Baalbek Valisi Bashir Khoder ile görüştü. Lübnan İslam Üniversitesi ve Amerikan Kültür Eğitim Üniversitesi ile MoU anlaşması yapan heyet, Lübnan Uluslararası Üniversitesi ile de mutabakat zaptı imzaladı.

Heyet, Lübnan'ın önemli izci kuruluşu Risala temsilcileriyle de görüştü. Baalbek'te planladıkları gençlik kampı hakkında bilgi veren Risala, ICYF heyetine yapımı devam eden tesisi de gezdirdi.

Amerika Birleşik Devletleri, New York, Lübnan, İslam, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ICYF, ABD ve Lübnan ziyaretlerinde iş birliği ve iyi niyet anlaşmaları imzaladı - Son Dakika


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