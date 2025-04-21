İdaş, 60 Yıllık Tecrübesiyle Sektöre Damgasını Vuruyor

Türkiye'nin ilk yatak markası İDAŞ, 60 yıla yaklaşan köklü geçmişini ileri teknolojiyle harmanlayarak sektöre yeniden damga vuruyor. Bilecik Bozüyük'teki 80 bin m²'lik entegre tesislerinde, günlük 1.200 adet yatak, 900 döşemeli ürün ve 2.000 adet beyaz tekstil üretim kapasitesiyle faaliyet gösteren İDAŞ, 2025 itibarıyla hem iç pazarda hem de ihracatta büyüme ivmesini artırıyor.

İDAŞ'ın basın toplantısı, İdaş CEO'su ve Yönetim Kurulu Üyesi Salih Şişman, Pazarlama Müdürü Şahin Şişman ve Pazarlama Müdür Yardımcısı Esra Şişman Sarıgöl'ün katılımıyla gerçekleşti.

İDAŞ, Global Marka Yolculuğunda Vites Yükseltti

Sektördeki dönüşümünü güçlü bir üretim altyapısıyla destekleyen İDAŞ, Fransa'dan Almanya'ya, Azerbaycan'dan Romanya'ya kadar geniş bir coğrafyada kaliteli uykunun adı haline geldi ve toplam satışlarının yüzde 11'ni ihracatla gerçekleştirerek çift haneli büyüme sağladıklarını belirtildi.

İDAŞ CEO'su ve Yönetim Kurulu Üyesi Salih Şişman, "İdaş olarak sektörde güçlü, vizyoner ve sürdürülebilir bir modelle yeniden doğduk. Türkiye'de yatak üretiminde standardı belirliyoruz. Bu yıl üretim kapasitemizi artırdık, ihracat oranlarımızı yükselttik. Artık yalnızca Türkiye'de değil, Avrupa'dan Kafkaslara kadar geniş bir coğrafyada İdaş yataklarında insanlar kaliteli uykuya kavuşuyor. Başta Fransa olmak üzere, Almanya, Belçika, Bulgaristan, Gürcistan, Irak, Karadağ, Kosova, Kuzey Kıbrıs, Makedonya, Romanya, Yunanistan ve Azerbaycan'daki mağaza ve satış noktalarımızla geniş bir coğrafyada güçlü bir konumdayız" İfadelerini kullandı.

Artık Uyurken Yenileneceksiniz

Yalnızca üretim kapasitesiyle değil, teknolojik yenilikleriyle de sektöre yön verdiklerini belirten Salih Şişman, "Tüketici ihtiyaçlarını ön planda tutan inovatif çözümleriyle fark oluşturuyoruz. Global ölçekte uyku kalitesini artırmaya yönelik yatırımlarının somut yansıması olarak, Türkiye'de sadece İDAŞ tarafından üretilen Mira-Coil® yay sistemi ve Smart Spring® teknolojisi ile uyku konforunda yeni bir çağ başlattık. Mira-Coil® yay sistemi, yatakta yay sistemi konusunda devrim niteliğinde bir teknoloji sunuyor. Geleneksel yay sistemlerine kıyasla daha sıkı ve yoğun yerleşimi sayesinde, vücut ağırlığını yatağın geneline dengeli bir şekilde dağıtarak bel ve omurga desteğini maksimum seviyeye çıkarıyor. Özellikle bel fıtığı, boyun düzleşmesi ve postür bozukluğu gibi rahatsızlıklarda, uzmanların önerdiği anatomik desteği sağlıyor" dedi.





Doğal Malzemelerle Ekolojik ve Sağlıklı Uyku

Yatak teknolojisinde yalnızca konfor değil, doğal ve çevre dostu malzeme kullanımı da İDAŞ'ın ekolojik vizyonunun temel taşlarından biri. At kılı, Hindistan cevizi lifi gibi çevreye duyarlı malzemeler kullanılarak üretilen yataklar, hava geçirgenliği yüksek, nem dengeleyici, alerji riski düşük ürünler olarak sağlıklı uykuyu destekliyor. Grubun ana firması olan Salteks'in yıkanabilir sertifikalı yün, pamuk, deve yünü, ipek, keçi kılı, bambu ve kaşmir gibi pek çok doğal malzemeyle çalışması İdaş'ın da bu alanda önemli çalışmalar yapmasına destek veriyor.

İDAŞ, farklı uyku alışkanlıklarına uygun olarak yumuşak, orta sert ve sert ortopedik yatak seçenekleri sunarak her bireyin ihtiyaçlarına özel çözümler geliştiriyor. Terleme önleyici pamuklu yüzeyler, nefes alabilen kumaş yapısı ve hijyenik dolgu malzemeleriyle dört mevsim boyunca konforlu bir uyku deneyimi sağlıyor. Akar barındırmayan, anti-alerjik kumaşlar, kimyasal içermeyen doğal dolgular ve nem dengeleyici yapısıyla da gece boyu ferah, kuru ve sağlıklı bir uyku ortamı sunuyor. İDAŞ, yalnızca yatak üretmiyor; İDAŞ'ın sadece yatak ve uyku ürünleriyle değil, ev tekstili alanında da fark yarattığını belirten Salih Şişman, "Zarif tasarımlarıyla dikkat çeken beyaz ve renkli tekstil koleksiyonlarımızla yaşam alanlarına estetik katıyoruz. Yorgan, yastık, nevresim takımları ve dekoratif tekstil ürünlerinden oluşan bu özel koleksiyonumuzda, konfor kadar şıklığı da ön planda tutuyoruz" dedi.

Yıllık Grup Cirosu 7 Milyar TL ve 24 Ülkeye İhracat

Bugün 650 kişiye istihdam sağlayan İdaş, 80 bin metrekare alan üzerinde kurulu olan Bozüyük fabrikasında yay konstrüksiyonu, sünger imalatı, yatak, baza, başlık ve metal mobilya üretimi gerçekleştiriyor. 149 kadın çalışanla kadın istihdamına verdiği önem de dikkat çekiyor. İhracatın payınıyüzde 11' lere getirdiklerini belirten Salih Şişman, kısa vadede ise cirodaki ihracat oranını yüzde 15'e çıkarmayı hedeflediklerini söylüyor.

İDAŞ CEO'su ve Yönetim Kurulu Üyesi Salih Şişman, "Yıllık grup ciromuz 7 milyar TL seviyesinde ve bu cironun yaklaşık %30'unu İDAŞ olarak biz gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda 24 ülkeye ihracat yaparak global pazardaki varlığımızı her geçen gün güçlendiriyoruz. Markalı yatak üreticileri segmentinde yaklaşık %20'lik pazar payımızla sektörün güçlü oyuncuları arasında yer alıyoruz"" dedi.