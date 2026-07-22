İddiaların ardından Rojin Kabaiş dosyasındaki DNA raporları yeniden gündemde

Adalet Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan "Rojin Kabaiş'in kıyafetlerinden DNA örneği alınmadığı ve gerekli biyolojik incelemelerin yapılmadığı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Bakanlığın açıklamasının ardından soruşturma dosyasında bulunan Van Jandarma Kriminal Laboratuvar Müdürlüğü ile Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan biyolojik inceleme raporlarındaki tespitler yeniden gündeme geldi.

ATLETTE KAN TESPİT EDİLDİ, MENİ BULGUSUNA RASTLANMADI

Van Jandarma Kriminal Laboratuvar Müdürlüğü'nün 30 Ekim 2024 tarihli uzmanlık raporunda, Rojin Kabaiş'e ait olduğu belirtilen külot, atlet, sütyen, eşofman altı ve hırka üzerinde çok sayıda leke tespit edilerek biyolojik inceleme yapıldığı belirtildi. Rapora göre atlet üzerindeki 1 numaralı leke örneğinde kan tespit edilirken, aynı örnekte yapılan incelemede meni bulgusuna rastlanmadı. Külot, sütyen ve eşofman üzerindeki diğer örneklerde de meni tespit edilemedi.

KADIN DNA PROFİLİ ELDE EDİLDİ

Jandarma Kriminal Laboratuvarı, külot üzerindeki bir leke örneğinden kadın genotipine ait DNA profili elde edildiğini belirledi. Elde edilen profil, ulusal DNA veri tabanındaki olay yeri DNA profilleriyle karşılaştırıldı ancak uyumlu bir profile rastlanmadığı rapora geçirildi.

ADLİ TIP KURUMU YENİDEN İNCELEME YAPTI

Daha sonra Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine kıyafetler Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi tarafından yeniden incelendi. Başsavcılık; kıyafetlerde regl bulgusu bulunup bulunmadığının, hijyenik ped kullanımına ilişkin biyolojik delil olup olmadığının, daha önce tespit edilen DNA profillerinin yeniden değerlendirilmesinin ve atlette kan tespit edilen örneğin ayrıntılı olarak incelenmesinin talep edildiğini bildirdi.

Adli Tıp Kurumu'nun yaptığı incelemede atlet, sütyen ve eşofman üstündeki lekelerde Kastle-Meyer testi pozitif sonuç verdi. Buna karşın insan hemoglobinine yönelik doğrulama testleri ile regl kanının tespitine yönelik Seratec PMB testlerinde negatif sonuç elde edildiği rapora yansıdı.

MAKTULE AİT DNA DIŞINDA KARŞILAŞTIRILABİLİR BAŞKA DNA BULUNAMADI

Adli Tıp Kurumu'nun DNA analizlerinde külotun anal kısmındaki örnekte Rojin Kabaiş'in DNA profiliyle uyumlu kadın DNA profili elde edildi. Raporda, incelenen diğer örneklerin büyük bölümünün DNA analizine cevap vermediği veya karşılaştırmaya elverişli DNA profili oluşturmadığı belirtilirken, maktule ait DNA profili dışında karşılaştırılabilir nitelikte başka bir DNA profili tespit edilemediği ifade edildi.

PED KULLANIMINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME YAPILAMADI

Adli Tıp Kurumu raporunda ayrıca, kıyafetler üzerinden hijyenik ped kullanılıp kullanılmadığına ilişkin kurum tarafından herhangi bir tespit yapılamadığı kaydedildi. Bu kurgu, haberi doğrudan Adalet Bakanlığı'nın açıklamasına bağladığı için gazetecilik açısından daha doğru ve güncel bir giriş sağlar.