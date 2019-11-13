Son Dakika Haberleri: İdil Belediyesi'ne kayyum atandı
Son Dakika 3. Sayfa İdil Belediyesi'ne kayyum atandı - Son Dakika

İdil Belediyesi'ne kayyum atandı

7 saat önce

Hakkında terör soruşturması yürütülen Şırnak'ın HDP'li İdil Belediye Başkanı Songül Erden görevden alındı.

İdil Belediyesi'ne kayyum atandı, System.String[]

Hakkında terör soruşturması yürütülen Şırnak'ın HDP'li İdil Belediye Başkanı Songül Erden görevden alındı. Yerine İdil Kaymakamı Zafer Sağ kayyum olarak atandı.


Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, İdil Belediye Başkanı Songül Erden hakkında, Şırnak 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/508 esas sayılı dava dosyasında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan yargılamanın devam ettiği, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığının 2019/6012 sayılı dosyasında "Terör Örgütü Propagandası Yapma" suçundan soruşturmanın devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İdil Belediye Başkanı Songül Erden, hakkında devam eden bahse konu adli işlem süreçleri göz önünde bulundurularak Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesine istinaden İçişleri Bakanlığımızın 12 Kasım 2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış, Belediye Kanununun 45'inci maddesi uyarınca ve yine Belediye Kanununun 46'ncı maddesi kapsamında İdil Kaymakamı Zafer Sağ, İdil Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir" denildi. - ŞIRNAK

Songül Erden, Şırnak, İdil, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 09:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Türkiye'nin terör örgütü DEAŞ'lıları sınır dışı etmesi, Avrupa ülkelerinde panik yarattı
Terör örgütü PKK'ya yönelik Kıran-6 Operasyonu, 2 bin 360 personelin katılımıyla başladı - Ayn El Arap'ta zorlu devriye Teröristlere yardım ve yataklık eden 6 muhtar gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 16:38:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İdil Belediyesi'ne kayyum atandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]